ДТЭК: В Киеве и двух областях 15 февраля не будут отключать свет

Об этом ДТЭК сообщает в telegram.

"На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако добавляется, что вследствие повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

В то же время из-за сетевых ограничений в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.