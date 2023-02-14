ДТЭК: В Киеве и двух областях 15 февраля не будут отключать свет
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в среду, 15 февраля, не будут отключаться свет
Об этом ДТЭК сообщает в telegram.
"На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Однако добавляется, что вследствие повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.
В то же время из-за сетевых ограничений в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.
- 14 февраля стало известно, что в результате ракетных обстрелов россиян во Львове и области много разрушений, в частности, разрушены почти все электроподстанции.
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