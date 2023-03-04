ДТЭК: Укрэнерго не ограничило потребление электричества 4 марта, однако иногда возможны отключения
На сутки 4 марта Укрэнерго не предоставила ограничения на потребление электроэнергии в Украине, однако из-за локальных повреждений возможны отключения
Об этом ДТЭК проинформировали в телеграмме.
4 марта в Укрэнерго не предоставил ограничения по потреблению украинцами электроэнергии.
"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", - сказали в ДТЭК.
- Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил , что, пережив эту зиму, Украина победила Россию в битве за энергетику: сейчас в системе имеется профицит.
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