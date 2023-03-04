Об этом ДТЭК проинформировали в телеграмме.

4 марта в Укрэнерго не предоставил ограничения по потреблению украинцами электроэнергии.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", - сказали в ДТЭК.