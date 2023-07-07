ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе

Об этом рассказал генеральный директор компании Ильдар Салеев.

"В конце прошлого-начале этого года мы расконсервировали один блок, чего не делали длительное время и, если бы не война, пожалуй, и дальше не делали бы. Это позволило дополнительный блок в течение зимы привести в энергосистему. И на этот год планы расконсервировать еще один блок ", – сказал он.

Салеев объяснил, что эти блоки простаивали по техническим причинам, поэтому были предприняты и дальше осуществляются мероприятия по реконструкции.

Ситуация в энергосистеме

В течение осени-зимы российская оккупационная армия активно обстреливала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время продолжаются активные восстановительные работы на всех поврежденных массированными атаками врага энергообъектах и плановых ремонтах оборудования, традиционных для летнего периода.

В июне ремонт одного из блоков АЭС завершили на 20 дней раньше, а 5 июля еще один блок АЭС вывели из ремонта раньше плана, благодаря чему энергосистема Украины получила дополнительную мощность.

По данным Укрэнерго, в настоящее время генерация полностью покрывает потребности. Однако 6 июля был зафиксирован рекордный рост потребления электроэнергии из-за жары, поэтому украинцев призвали ограничить использование кондиционеров с 16:00.