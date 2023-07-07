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ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе

7 июля, 2023 пятница
13:52
Экономика

Компания ДТЭК Энерго расконсервировала один блок ТЭС для увеличения доступной мощности генерации. До конца года планируется расконсервировать еще один энергоблок

Об этом рассказал генеральный директор компании Ильдар Салеев.

"В конце прошлого-начале этого года мы расконсервировали один блок, чего не делали длительное время и, если бы не война, пожалуй, и дальше не делали бы. Это позволило дополнительный блок в течение зимы привести в энергосистему. И на этот год планы расконсервировать еще один блок ", – сказал он.

Салеев объяснил, что эти блоки простаивали по техническим причинам, поэтому были предприняты и дальше осуществляются мероприятия по реконструкции.

Ситуация в энергосистеме

В течение осени-зимы российская оккупационная армия активно обстреливала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время продолжаются активные восстановительные работы на всех поврежденных массированными атаками врага энергообъектах и плановых ремонтах оборудования, традиционных для летнего периода.

В июне ремонт одного из блоков АЭС завершили на 20 дней раньше, а 5 июля еще один блок АЭС вывели из ремонта раньше плана, благодаря чему энергосистема Украины получила дополнительную мощность.

По данным Укрэнерго, в настоящее время генерация полностью покрывает потребности. Однако 6 июля был зафиксирован рекордный рост потребления электроэнергии из-за жары, поэтому украинцев призвали ограничить использование кондиционеров с 16:00.

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Украина
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