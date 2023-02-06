ДТЭК предупредил о возможных изменениях в графиках отключений на Днепропетровщине и Киеве
В графиках отключений электроэнергии в Днепропетровской области и Киеве возможны изменения в связи с существенным похолоданием
Об этом сообщили в ДТЭК.
"В ближайшее время ситуация с графиками в Киеве может измениться, поскольку надвигаются морозы, приводящие к авариям на сетях", - говорится в сообщении компании в чат-боте "Киевские электросети".
Аналогичное сообщение, касающееся Днепропетровской области, было опубликовано в ДТЭК "Днепровские электросети".
При этом в ДТЭК не уточняют, как изменятся графики. Пользователям советуют следить за новостями компании на ее официальном Telegram-канале.
- Утром 6 февраля в Укрэнерго сообщили, что в Украине в связи с началом рабочей недели и из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии . Самая сложная ситуация остается в Одессе и области.
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