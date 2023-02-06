Об этом сообщили в ДТЭК.

"В ближайшее время ситуация с графиками в Киеве может измениться, поскольку надвигаются морозы, приводящие к авариям на сетях", - говорится в сообщении компании в чат-боте "Киевские электросети".

Аналогичное сообщение, касающееся Днепропетровской области, было опубликовано в ДТЭК "Днепровские электросети".

При этом в ДТЭК не уточняют, как изменятся графики. Пользователям советуют следить за новостями компании на ее официальном Telegram-канале.