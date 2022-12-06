ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий после ракетного удара РФ 5 декабря

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Из-за вражеских обстрелов (5 декабря, - ред.) серьезно повреждено оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничениям энерго- и теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.

После обстрелов энергетики смогли начать ликвидацию последствий атаки, возобновление работы оборудования предприятия и возвращение электроэнергии и тепла жителям региона.

Также в ДТЭК отметили, что на объектах предприятия находятся только критически нужные работники, остальные работают в удаленном режиме.

Обстрел энергообъектов ДТЭК 5 декабря стал 17-м по счету за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетики получили ранения, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.