ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий после ракетного удара РФ 5 декабря
Энергетическое предприятие, остановившее работу, уже неоднократно подвергалось ракетным атакам РФ
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Из-за вражеских обстрелов (5 декабря, - ред.) серьезно повреждено оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничениям энерго- и теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.
После обстрелов энергетики смогли начать ликвидацию последствий атаки, возобновление работы оборудования предприятия и возвращение электроэнергии и тепла жителям региона.
Также в ДТЭК отметили, что на объектах предприятия находятся только критически нужные работники, остальные работают в удаленном режиме.
Обстрел энергообъектов ДТЭК 5 декабря стал 17-м по счету за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетики получили ранения, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
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Напомним, 5 декабря Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. В правительстве сообщили , что враждебные попадания подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. Так, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.
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В Укрэнерго сообщили, что на возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые Россия нанесла 5 декабря, уйдет несколько дней.
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