ДТЭК назвала улицы Киева, где возможны отключения
Компания ДТЭК в субботу, 15 октября, обнародовала перечень улиц Киева, которые могут подлежать стабилизационному отключению электроэнергии
Эту информацию можно просмотреть в таблице .
Сообщается, что для того чтобы воспользоваться таблицей сначала нужно нажать комбинацию клавиш "Cntrl+F", после чего ввести название своей улицы и если улица есть в перечне - подготовьтесь к возможному отключению.
- Ранее представители энергетических компаний и власти Киева обратились к столичному бизнесу с призывом в промежуток времени с 17:00 до 23:00 субботы, 15 октября 2022 года, не включать наружную рекламу своих товаров и услуг.
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