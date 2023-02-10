ДТЭК: из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света
Утром 10 февраля ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, это превентивный шаг из-за угрозы ракетных ударов
Об этом проинформировал ДТЭК.
Из-за угрозы ракетной атаки 10 февраля применены экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - утвердили в ДТЭК.
В частности, председатель Черкасской ОВА сообщил , что в области применят стабилизационные отключения электроэнергии.
"Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы", - написал он.
- Напомним, утром 10 февраля глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал об угрозе ракетной атаки по Украине: ожидалось до 20 ракет.
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