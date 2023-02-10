Об этом проинформировал ДТЭК.

Из-за угрозы ракетной атаки 10 февраля применены экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - утвердили в ДТЭК.

В частности, председатель Черкасской ОВА сообщил , что в области применят стабилизационные отключения электроэнергии.

"Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы", - написал он.