ДТЭК Ахметова приобрел дополнительные 150 тыс. тонн угля из США
Компания "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова приобрела дополнительные партии угля из США и увеличила законтрактованный объем поставок до 620 тыс. тонн
Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".
"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамаксе". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - сказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев.
Ранее компания подписала контракты на 7 партий импортного угля в объеме около 450 тыс. тонн. Импорт дополнительных 3 судов с 200 тыс. тонн обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.
ДТЭК уже получил 4 корабля с углем - 5-я и 6-я партии угля прибудут в Украину на этой неделе.
"Уже завтра судно с 75 тыс. тонн угля, происхождением из Колумбии, прибывает в порт Черноморск. Второе, с 72 тыс. тонн топлива из США, будет пришвартовано в порту ТИС в выходные", - говорится в сообщении компании.
- Напомним, 30 ноября Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с поставками угля на тепловые электростанции.
- 6 декабря в Украину прибыла вторая партия в 66 тыс. тонн угля из США.
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