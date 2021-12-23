ДТЭК Ахметова приобрел дополнительные 150 тыс. тонн угля из США

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".



"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамаксе". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - сказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев.



Ранее компания подписала контракты на 7 партий импортного угля в объеме около 450 тыс. тонн. Импорт дополнительных 3 судов с 200 тыс. тонн обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.



ДТЭК уже получил 4 корабля с углем - 5-я и 6-я партии угля прибудут в Украину на этой неделе.



"Уже завтра судно с 75 тыс. тонн угля, происхождением из Колумбии, прибывает в порт Черноморск. Второе, с 72 тыс. тонн топлива из США, будет пришвартовано в порту ТИС в выходные", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 30 ноября Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с поставками угля на тепловые электростанции.

6 декабря в Украину прибыла вторая партия в 66 тыс. тонн угля из США.