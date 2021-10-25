ДТЭК Ахметова через суд заблокировал импорт электроэнергии, несмотря на рекордно низкие запасы угля
Окружной административный суд Киева (ОАСК) своим постановлением от 22 октября в качестве административного иска "ДТЭК Западэнерго" запретил системному оператору НЭК "Укрэнерго" проведение всех видов аукционов на распределение межгосударственного сечения электрических сетей
Об этом говорится в Постановлении ОАСК, которое опубликовано на сайте НЭК "Укрэнерго".
ОАСК остановил действие отдельных положений Порядка распределения пропускной способности межгосударственных связей, который был утвержден постановлением №763 Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЕКП) с апреля 2020 года.
Это решение суда блокирует проведение Укрэнерго месячного аукциона по распределению межгосударственных связей на ноябрь.
Импорт или экспорт электроэнергии возможен только в том случае, если участник рынка получит мощность межгосударственного сечения на аукционе Укрэнерго.
Таким образом, импорт электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси в ноябре становится невозможным.
Согласно данным Минэнерго состоянию на 23 октября на складах ТЭС 0,71 млн тонн угля при норме Минэнерго 2,95 млн тонн.
Таким образом, в случае понижения температуры воздуха и увеличение потребления, энергосистеме может не хватить мощности генерации. Единственным источником ее замещения является импорт. Сегодня импорт электроэнергии в ОЭС Украины возможен только из РФ, Беларуси и Молдовы.
В начале октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что осенне-зимний период 2021-2022 годов будет чрезвычайно сложным и может привести к ограничению потребления электроэнергии в стране.
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