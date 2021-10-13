ДСНС предупредила о значительном дожде в пяти областях и тумане на западе страны

Об этом сообщил пресс-центр службы .

Утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м.



В течение суток в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный дождь.