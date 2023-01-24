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OPINION

"Друзья" Путина отказываются от кремлевского диктатора

Орест Сохар
24 января, 2023 вторник
14:06
Мнение

Мордор потратил безумные миллиарды, считая их инвестициями в укрепление внешнего влияния империи. Теперь оказалось, что это была просто благотворительность

Любимые друзья Путина все чаще втыкают ему ножи в спину: вот собрал коллекцию только через неполные три недели года.

Иранский глава МИД Амирабдоллахян заявил, что страна не признает аннексию украинских территорий: "Несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины".

Президент Сербии Вучич требует от России прекратить вербовку своих граждан в ПИК «Вагнер» и говорит, что Крым и Донбасс – это Украина: "Мы не можем и не будем поддерживать вторжение России в Украину". А в начале года Вучич заявил, что Сербия "должна сотрудничать с НАТО, потому что россияне покинули Косово". На днях Белград отправил Украину технику для восстановления энергосистемы.

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В Казахстане из парламентской партии "Ак Жол" с позором был изгнан депутат, поддержавший войну Путина в Украине. Также его лишат мандата. А посольство Казахстана помогает устанавливать в городах Украины юрты несокрушимости, чем вызвало гнев МИД РФ.

В Казахстане из парламентской партии "Ак Жол" с позором был изгнан депутат, поддержавший войну Путина в Украине. Также его лишат мандата. А посольство Казахстана помогает устанавливать в городах Украины юрты несокрушимости, чем вызвало гнев МИД РФ.

Китай не захотел унижать Путина официально, но сделал это через газеты. Китайские дипломаты в Financial Times назвали фюрера безумным, заявили, что не доверяют и не понимают его, а от войны дистанцировались.

Премьер Армении Никол Пашинян публично заявил, что Россия "кинула" Армению, и призвал Путина свернуть базы: "Присутствие российских войск не только не гарантирует безопасность Армении, а, напротив, создает угрозы безопасности республики". Машка Захарова в ответ назвала Пашиняна авантюристом, не понимающим последствия таких заявлений.

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Китай не захотел унижать Путина официально, но сделал это из-за газет. Китайские дипломаты в Financial Times назвали фюрера безумным, заявили, что не доверяют и не понимают его, а от войны дистанцировались.

Узбекистан отклонил предложение Кремля создать газовый союз, по условиям которого "Газпром" хотел прибрать в свои руки ГТС этой страны. Аналогично поступил и Казахстан, который Россия хотела использовать для поставки газа в Китай. После такого демарша в Узбекистане вдруг возникли проблемы с газоснабжением на фоне сильных морозов.

Глава турецкого МИД Чавушоглу заявил, что поддерживает 10 мирных пунктов Зеленского. А среди них, как известно, вывод всех российских войск за границы 1991 года. Западные медиа написали, что Турция начала посылать Украине разработанные США артиллерийские кассетные бомбы. На что МИД России пригрозил прекратить переговоры с Украиной из-за посредников, "преследующих собственные цели".

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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