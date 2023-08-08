На таких темах акцентируют международные издания на утро 8 августа.

Связанные с Путиным россияне обходят санкции Запада, а в Грузии не приветствуют россиян

Россияне, связанные с Путиным или военными, обходят санкции и вызывают протест, пишет The Washington Post . Несмотря на серьезные санкции, направленные на изоляцию России из-за войны в Украине, десяткам россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным или российскими военными, все еще рады странам Европейского Союза, что вызывает критику со стороны политиков и антивоенных активистов. Издание говорит, что среди критиков есть лидеры Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые настаивают на более активных действиях, привлекая внимание к случаям, которые, кажется, противоречат целям санкций Запада, которые использовались для отказа в выдаче виз и ареста яхт, недвижимости и другого имущества. .

Исследователь Фонда по борьбе с коррупцией в РФ Георгий Албуров сказал, что после вторжения многие представители российской элиты были вынуждены признать, что они построили целые жизни на Западе и что санкции отрежут их от альтернативного существования "подальше от жизни при Владимире Путине".

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Многие из этой элиты, включая некоторых чиновников, отправили своих детей жить за границу и имели оффшорные банковские счета и дома для отдыха – и все это в странах, которые сейчас Путин считает врагами. Поэтому санкции Запада необходимо изменить, чтобы учесть российские реалии. Ведь российские чиновники редко регистрируют недвижимость на свои имена, вместо этого используют имена своих адвокатов или родственников. Как правило, их сыновья и дочери продолжают жить на Западе, где они продолжают пользоваться имуществом, тратить и инвестировать свои активы. "Если ты богатый чиновник или какой-то мошенник или вор, то это очень легко. Можно просто сесть на частный самолет и улететь. Вы можете купить гражданство, вы можете купить вид на жительство или иностранную собственность, которая даст вам визу", отметил Албуров, и добавил, что это большое разочарование для борющихся с коррупцией в России.

"Рузькие не привнтствуются": российских эмигрантов враждебно воспринимают в Грузии, пишет The Guardian . После вторжения в Украину тысячи россиян скрылись в Тбилиси. Но появившиеся по всему городу граффити свидетельствуют о том, что не все рады их видеть. Вторжение в Украину вызвало у грузин сложный набор эмоций: сочувствие к украинцам и опасения, что Россия вскоре может снова обратить свой взгляд на Грузию, куда она ранее вторглась в 2008 году. Если Россия выиграет в Украине, грузины имели основания опасаться, что Кремль должен смелость прийти и завершить работу, которую он начал в 2008 году. Если он проиграет, они тоже опасаются, что маленькая и слабая Грузия может стать легким утешением.

Также была ненависть. Еще до того, как стали появляться граффити, были надписи на виртуальных стенах, излияния купороса в соцсетях. Обеспокоенные граждане распространили петицию о введении визового режима для россиян. Как сказала тбилисский режиссер грузинского и абхазского происхождения Анна Дзяпшипа, "российско-украинская война парализовала процесс переосмысления наших конфликтов, делая невозможным выявление и осознание собственных ошибок".

Китай обещает России быть беспристрастным относительно войны в Украине, а в Польше и Литве растет напряжение из-за обучения Беларуси

Китай заверил Россию, что Пекин остается беспристрастным по поводу войны в Украине, спустя день после того, как китайская делегация приняла участие в международных переговорах по прекращению конфликта, где принял участие Киев, но не Москва. Во время разговора в понедельник первый дипломат Китая Ван I подчеркнул российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Китай и Россия являются надежными и надежными хорошими друзьями и партнерами.

Как пишет CNN , звонок состоялся после двухдневных переговоров, организованных Саудовской Аравией, где около 40 стран, включая ключевых союзников Украины – Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, а также Индию и ряд стран Ближнего Востока, встретились, чтобы обсудить разрешение конфликта, из-за почти месяцев после начала вторжения Москвы. По словам официальных СМИ Саудовской Аравии, группа согласилась с важностью международного диалога для поиска общей точки зрения, которая проложит путь к миру. Отмечается, что Лавров "ценит и приветствует конструктивную роль", которую играет Китай в политическом разрешении "украинского кризиса".

Вместе с тем, ранее сообщалось , что Пекин высоко оценил текущие переговоры, направленные на поиск формулы мира в Украине, после того, как представитель Китая посетил саммит в выходные в Саудовской Аравии, который Россия раскритиковала как "обреченный на провал". Китай заявил, что двухдневная встреча, которая состоялась в портовом морском городе Джидда королевства Персидского залива, помогла консолидировать международный консенсус по поиску мирного разрешения конфликта.

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The New York Times отметило, что Саудовские переговоры дают Украине прямую линию связи со странами, имеющими связи с Россией. Так, для Киева эти переговоры были частью попытки заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны, еще больше изолируя Россию. Обсуждение не проходило без участия россиян и не привело к официальной декларации или заявлению.

И все же проблеск прогресса был. Китай, не участвовавший в предыдущих переговорах в июне, на этот раз был активным участником и дал понять, что готов принять участие в третьем раунде переговоров – раунде, который может предшествовать встрече глав государств, говорит Европейский Союз.

Беларусь начала военные учения у границы с Польшей и Литвой, поэтому из-за присутствия связанных с Россией наемников Вагнера напряжение в двух странах НАТО растет. И Польша, и Литва усилили охрану границ после того, как тысячи боевиков Вагнера прибыли в Беларусь, которая является союзником России, согласно соглашению, прекратившему вооруженное восстание наемников в конце июня и позволившему им и их лидеру Евгению Пригожину избежать уголовных обвинений.

Лидеры двух стран НАТО заявили, что готовы к провокациям со стороны Москвы и Минска в чувствительной зоне, где обе страны граничат с Беларусью, а также с российским Калининградским эксклавом. The Guardian пишет , что комментарии были записаны в начале августа после того, как два белорусских вертолета на короткое время пролетели на низкой высоте в воздушном пространстве Польши. Хотя белорусские власти опровергли въезд своих вертолетов в Польшу. Министерство обороны Беларуси заявило, что начавшиеся в понедельник учения базируются на опыте "специальной военной операции" – термин, который Россия использует для своей войны в Украине.

Военные аналитики на Западе уже давно рассматривают Сувальский коридор как потенциальную точку вспышки в любом противостоянии между Россией и НАТО. Они беспокоятся, что Россия может попытаться захватить разрыв и отрезать три страны Балтии от Польши и других стран НАТО.

Как на юге Украины воюют морские пехотинцы, подготовленные НАТО, и покушение на убийство Зеленского

Журналисты The Times провели две недели с военнослужащими бригад, обученных и подготовленных странами НАТО, чтобы узнать, как и где идет контрнаступление. Им разрешили посетить несколько бригад морской пехоты – две из них недавно сформированные – действующие на одной части южного фронта, чтобы услышать от самих войск об их роли в контрнаступлении. Издание говорит, что военные имеют западную технику и подготовку. В некоторых есть англоязычные командиры, что непривычно для украинской армии, и даже евангельский капеллан с американским акцентом.

Новые украинские бригады, обученные и оснащенные стандартами НАТО, выглядят и отличаются от многих других украинских подразделений. Сейчас у этих морских пехотинцев есть американские автоматы M4 и ездят на Humvee, которые они перекрасили, изменив пустынный коричневый цвет транспортных средств, которые так часто можно увидеть в Афганистане и Ираке, на темно-зеленый для лучшего прикрытия пышной сельской местности Украины. "Многие думали, что будет очень быстро, и осенью мы будем в Крыму", - рассказал командир батальона Александр. "Но каждый метр линии деревьев – это очень тяжело", и добавил: "Это не спринт. Это марафон".

Фото: Общественное Ровно

The Washington Post отмечает , что украинские силовики арестовали украинку по подозрению в помощи российским спецслужбам, в частности, в причастности к покушению на президента Владимира Зеленского в прошлом месяце. Подозреваемый российский информатор был бывшей продавщицей военного магазина на территории одной из воинских частей в городе Очаков, который посетил Зеленский.

В СБУ заявили, что она собирала разведданные о запланированном визите Зеленского в Николаев в конце июля, чтобы спланировать российский авиаудар с целью убить президента, пишет CNN . Однако сотрудники СБУ получили информацию о «подрывной деятельности подозреваемого» и приняли дополнительные меры сорвавшие сговор.

Объявление об аресте последовало через день после того, как официальные лица из десятков стран завершили переговоры в Джидде в Саудовской Аравии, направленные на обсуждение мирного плана в Украине.

Как известно, Зеленский столкнулся с несколькими покушениями на жизнь после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Российский спецназ получил задачу уничтожить украинского президента в начале войны.