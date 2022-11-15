Дырявые санкции

В октябре Хорватию потряс большой скандал, когда возник даже вопрос об отставке министра обороны, и отголоски которого ощущаются до сих пор. Речь идет о том, что хорватская государственная компания ZTC поставляла российской армии двигатели для вертолетов. Контракт был подписан в ноябре 2021 года. И в его рамках РФ получила 22 двигателя. Причем последняя партия отплыла из хорватского порта Риека в марте 2022-го, то есть, когда уже продолжалась полномасштабная российская агрессия против Украины. Кроме того, стало известно, что уже после этого представители ZTC встречались с делегацией российской компании "Аэротехник Сервис" и, по всей видимости, рассуждали, как можно взаимодействовать дальше. Официальный Загреб в этой ситуации занял оправдательную позицию и пытался скорее замять дело, чем наказать виновных. В то же время на фоне этих громких событий, россияне провернули в Хорватии еще две операции, которые также можно трактовать как нарушение санкций.

Топовой бизнес-новостью ноября в стране стала продажа российским Сбербанком 43% акций хорватской группы Fortenova Саифу Аль Кетби, одному из эмиратских шейхов. Сумма сделки оценивается примерно в 500 миллионов евро. Ведь Fortanova – один из самых крупных производителей продуктов на Балканах. В ее составе – предприятия по производству мяса, молока, муки, растительного масла и т.п., а также сети маркетов. Но поражает другое: почему на девятый месяц полномасштабной войны в Украине крупнейший прокремлевский банк может беспроблемно продавать собственность, которая давно должна быть заблокирована? Еще летом Евросоюз внес Сбербанк в так называемый черный список компаний, все активы которых на Западе должны быть заморожены, а любые транзакции с ними запрещены.

Аналогичная ситуация и с компанией Đuro Đaković TEP , занимающейся производством оборудования для тепловых и биотопливных электростанций и принадлежавшей владельцу группы "Северсталь" Алексею Мордашову. В мае этот актив заморозили по решению торгового суда в Осиеке (Хорватия). Но в конце октября судебное решение было отозвано, а в начале сентября новым владельцем Đuro Đaković TEP стала австрийская машиностроительная группа Andritz AG. Сумма купли-продажи неизвестна, но хорватское предприятие Мордашова является успешным бизнесом с ежегодными доходами на уровне 60-70 миллионов евро и доходами в 3-5 миллионов евро. Создается впечатление, что власти в Загребе не желают заморачиваться с замороженными активами, а потому по молчаливому согласию способствуют россиянам в их перепродажах, а значит и в выводе денег в РФ. Трудно поверить, что правительство Андрея Пленковича было не в курсе этих сделок.

Яхта Медведчука и хорватская группа поддержки

Затуманенная история вырисовывается и с мегаяхтой Royal Romance Виктора Медведчука, которую в марте 2022-го власти Хорватии арестовали в порту Риека. В апреле Лычаковский районный суд во Львове постановил передать судно, стоимость которого может достигать 200 миллионов долларов, украинскому государственному агентству АРМА. Но ни арест, ни решение суда не помешало яхте покинуть рейд Риеки. Капитан Royal Romance уверяет, что Медведчук уже не владелец яхты. Сейчас она периодически баражирует в хорватских водах, а главным местом ее дислокации стала пристань в Трогире, владельцем которого является один из богатейших хорватов Данко Кончар.

У мужчины непростая биография. Он сидел в тюрьме за мошенничество, несколько лет прожил в России, где и заработал "первый миллион", пытался купить Никопольский ферросплавный завод, засветился в "Панамских бумагах". В настоящее время Кончару, несмотря на многое другое, принадлежат три корабельных в Хорватии, и они часто получают заказы из России. Собственно, в Трогир возили на ремонт одну из яхт Путина под названием "Чайка". Да и Royal Romance регулярно заходила сюда на профилактику. Следует обратить внимание и на еще один показательный факт. Когда на Западе в 2014 году ввели санкции против российской ОСК ("Объединенной судостроительной компании"), то Кончар должен был стать правопреемником ее контрольного пакета акций в одной из крупнейших финских кораблек Arctech Helsinki Shipyard Оу. Власти Финляндии эту сделку не допустили. Но сама попытка демонстрирует достаточно высокий уровень доверия со стороны Москвы к своему хорватскому партнеру. Состояние Кончара теоретически позволяет ему перекупить Royal Romance у Медведчука, особенно если бы тот предложил существенную скидку в силу обстоятельств. Однако не стоит исключать вариант, что Кончар просто взял на передержку яхту кума Путина.

Еще одна подозрительная российско-хорватская сделка касается самой дорогой виллы на Опатийской Ривьере, известной как Vila Lenac или Villa Bunker, стоимость которой составляет 12 миллионов евро. В мае в ее покупке признался отставной хорватский генерал, а ныне мощный нефтяной трейдер Иван Чермак. Продавцом была чешская компания Unimex Sro, которая приобрела объект еще в начале 2000-х и принадлежала к орбите некоего Первого чешско-российского банка. Это финучреждение – один из бизнес-проектов Геннадия Тимченко, человека из ближайшего к Путину олигархического круга. Правда, банк уже несколько лет назад обанкротился. Но приобретенная им недвижимость в Чехии, Словакии, Хорватии осталась в собственности россиян. Логично, что фигурант всех возможных санкционных списков Тимченко мог передать дорогостоящую недвижимость "на депозит" своему давнему хорватскому партнеру. Компании Чермака покупали нефтяное сырье у трейдера Gunvor, созданного Тимченко. Они же снабжают природным газом НПЗ "Брод" в Боснии, которым владеет российская "Зарубежнефть", а ее работу неформально курирует Тимченко.

Вокруг Дубровника: Вексельберг, Шелков, Евтушенков

Ресторан 360dubrovnik

Виктор Вексельберг, совладелец группы "Ренова"

Симптоматически, что фамилия Чермака встречается и в еще одной сделке с недвижимостью, где стороной является российский нефтяной магнат, но уже другой – Виктор Вексельберг, совладелец группы "Ренова", а в прошлом – Тюменской нефтяной компании. Именно у Чермака 5 лет назад он приобрел один из самых дорогих ресторанов Хорватии, удостоенный мишленовской звезды 360dubrovnik. Всего Вексельбергу принадлежит как минимум 3 объекта недвижимости в этой стране. Первый – это собственно ресторан. Второй – историческая вилла вблизи Дубровника, где когда-то жил знаменитый хорватский дирижер Ловро Матачич и которым управляет ныне компания VILA ADRIA. Среди основателей последней мы находим московское ООО "Адриа Холдинг", чей руководитель Юрий Шевцов является одним из управляющих недвижимостью Вексельберга в РФ, а также Сергея Воронченко, который является директором Музея яиц Фаберже в Москве. Музей заложил тот же Вексельберг. Наконец, третий объект – это недействующая гостиница Belvedere под Дубровником, которая получила повреждения еще во время сербско-хорватской войны. Российский магнат приобрел его за 12 миллионов евро и обещал сделать на его месте роскошный гостиничный комплекс более чем на 5 звезд. Слова не сдержал, но и место не продал. В настоящее время отелем владеет компания Vila Larus, зарегистрированная по тому же адресу, что и вилла Вексельберга (Lozica 40, 20000 Dubrovnik). Кипрская компания Zabuton Holdings Limited, записанная единственным владельцем Vila Larus, связана с российской фирмой "Эл Холдинг", у которой тот же адрес, что и у упомянутого "Адриа Холдинг", и руководит им Анна Смирнова. Она тоже раньше работала в Музее яиц Фаберже. В конце концов, "Эл Холдинг" является и конечным бенефициаром хорватской фирмы владелицы ресторана 360.

Отель Zagreb

Совладелец титановой компании "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков

Наряду с большим боссом обустроился и младший партнер Вексельберга по холдингу "Ренова", бывший функционер "Рособоронэкспорта", а ныне совладелец титановой компании "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков. В самом Дубровнике он владеет гостиницей Zagreb, которая во время разгара ковид-эпидемии закрылась на реконструкцию и до сих пор не открылась. Также Шелков арендует загородную виллу Aurora в Трстено прямо среди лучшего в Хорватии дендрария. Кроме того, в 2019 году он оформил 30-летнюю аренду на старый югославский курортный центр Jakljan площадью 22,7 тысячи квадратных километров, где планирует возвести фешенебельный туркомплекс. И еще, как пишет местная пресса, он владеет тремя объектами недвижимости на острове Млет. А для разнообразия в прошлом году приобрел и полузапущенную свиноферму в Ровище, зато с 90 тысяч квадратных метров угодий. Под санкции Шелков попал только в Украине, хотя его компания добросовестно поставляет титан для российских самолетов. Также он является конечным бенефициаром Демуринского ГОКа, добывающего титановые руды на Днепропетровщине. В хорватских реестрах мы нашли две действующие фирмы, основанные Шелковым, – RENESANSA doo ( www.renesansa.hr ) и MEDITERAN ULAGANJA doo Однако в апреле-марте он на всякий случай переоформил их на швейцарско-сингапурского юриста Сефана Жакме.

Эта местность как-то очень полюбилась русским олигархам. Напротив Якляна на соседнем острове Млет 30 тысяч квадратов приморской земли за 5 миллионов евро купил один из самых близких к Путину бизнесменов Владимир Евтушенков (холдинг "Система"). Он хотел инвестировать более 100 миллионов евро в строительство гостиничного комплекса. Но выяснилось, что Млетский муниципалитет не имел права продавать этот участок, и он предложил Евтушенкову альтернативную локацию. Принял ли ее росиянин - неизвестно, потому что вскоре его государство вторглось в Украину. Евтушенков, наверное, что-то знал, потому что в конце 2021-го закрыл обе фирмы, участвовавшие в сделке с млетскими землями – KORA ZAGREB и SUTMIHOLJSKA. Но еще две (ADRIA SISTEM и SUTMIHOLJSKA PROJEKT) остаются активными. Возглавляет обе москвич Артем Кирютенко, чье имя находим в перечне аффилированных лиц холдинга "Система".

По соседству с другой стороны – на острове Шипан – расположились владения Константина Голощапова, которого за глаза называют "массажистом Путина". Летом 2022-го он почему-то попал в опалу и вынужден был бежать из РФ. А прежде был одним из самых влиятельных непубличных бизнесменов страны. Голощапов является основателем Российского Афонского общества – это своего рода православный масонский клуб, членами которого являются представители высших ступеней российской власти и бизнеса, а также высшее духовное руководство РПЦ. Общество, в частности, занималось визитами Путина к афонским старцам. В Хорватии Голощапов купил старинную виллу Katino на Шипане, в которую совместно с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым через основанную в Хорватии фирму MIKADO doo инвестировал не менее 39 миллионов евро, построив еще три здания рядом. Вот видеоролик об этой "обители", снятой хорватским порталом Oštrо. Хорватские медиа пишут, что здесь проводили отдых экс-президент РФ Дмитрий Медведев, петербургский губернатор Георгий Полтавченко, а также "сметанка" хорватского политикума – президент страны Колинда Грабар-Китарович, мэр Загреба Власта Павлович (теперь уже бывшие) и т.д. Возможно, потому Голощапов смог даже получить гражданство Хорватии.

Пелешац и Лошинь: Усманов, люди Ротенбергов, Альфа-Групп

У одного из самых богатых россиян Алишера Усманова (группа "Металлоинвест" и прочее) в Хорватии заморозили недвижимость жены и сестры. Эти активы пока никуда не отчуждены, хотя Усманов сейчас пытается избежать санкций из-за фиктивного развода. Его жена Ирина Винер владеет гостиницей со спорткомплексом, рестораном и эксклюзивным куском пляжа в живописном городке Оребич на полуострове Пелешац (см. видео ). Ранее здесь тренировалась национальная команда РФ по художественной гимнастике. У Гульбахор Исмаиловой (это сестра олигарха) под блокировку попали две виллы и большой земельный участок в поселке Драче, также на Пелешаке. По приблизительным оценкам, эта недвижимость может стоить 10 миллионов евро. Ранее в Оребиче базировалась еще одна усмановская компания, управлявшая яхтой Irina Vu, названной в честь понятно кого. Но ее успели закрыть еще до 2022-го. Сама же яхта стоимостью примерно 5 миллионов долларов летом сбежала в Турцию.

Так же на Пелешаке прикупила себе земельный участок на 56 тысяч квадратных метров этакая фирма Projekt Lovište. Она интересна тем, что среди ее основателей есть Авшолум Юнаев, топменеджер целого ряда компаний, которые паразитировали на "Газпроме" и помогали обогащаться братьям Ротенбергам. Кстати, у Юнаева есть несколько фирм, зарегистрированных в Украине. Некоторые, чтобы вести гостиничный бизнес в Крыму. Остальные, чтобы заниматься строительством под Киевом. Одна из таких компаний "Арт Инвест Девелопмент" арендует два земельных участка в с. Гора недалеко от Бориспольского аэропорта. Одним из ближайших украинских партнеров Юнаева был известный столичный застройщик Юрий Коржевский (элитный коттеджный комплекс "Золоче"). Еще один россиянин, являющийся владельцем Projekt Lovište, – Константин Дарманян является одним из акционеров хорватской группы компаний Pastor, занимающейся производством промышленного, пожарного, строительного оборудования и электроники, в том числе и охранного или военного назначения. Ранее Дарманян был советником другой компании Dok-Ing, одного из крупнейших хорватских игроков на рынке военных технологий.

Дочь президента "Транснефти" Николая Токарева Майя Токарева (Болотова) и 5-звездочный отель Вельеву

Дочь президента "Транснефти" Николая Токарева Майя Токарева (Болотова) владеет старинной, построенной еще при Франце-Иосифе, виллой Нortensia и 5-звездным отелем Велевю на острове Малый Лошинь. Они тоже находятся сейчас в режиме "заморозки". Партнерами Токаревой являются Jadranka Grupa, основанная акционерами российского Альфа-Банка Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. В собственности группы целый ряд туристических объектов на Малом Лошине, а ее акционерный капитал составляет примерно 100 миллионов евро. Чтобы скрыться от санкций, своим акционером Jadranka называет хорватскую фирму Beta Ulaganja doo, в свою очередь принадлежащую кипрской ADRIATIC HH INVESTMENTS. Но еще до 7 октября 2022 г. на месте киприотов была вписана управленческая компания "Альфа-Капитал". Поэтому весь этот камуфляж шит белыми нитями. Однако для хорватской юстиции, похоже, подходит. Бизнес Фридмана &Co в Хорватии санкции не затронули.

"Лукойл", Ткачи и фанат Жириновского

Глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, в сентябре 2022-го смертельно выпавший из окна московской больницы, бывший первый вице-президент компании Сергей Кукура и директор Lukoil GmbH Григорий Колосов являются владельцами фирм по управлению недвижимостью по одному и тому же адресу в Сплите (Domovinskog rata 27c) – это многоквартирный жилой дом. Но кроме того, у Колосова есть еще и собственный дом в районе крупнейшего сплитского парка Марьян – по адресу: Pod Kosom 33. Другой вице-президент "Лукойла" на пенсии Николай Чумак вместе с сыном Алексеем держат сеть гостиниц и ресторанов на курорте Башка-Вода. Они же владели раньше и двумя отелями неподалеку от Трогира – Viktorija и Оla . Но потом продали их Данку Кончару, о котором мы писали выше. Сама же компания "ЛУКойл" беспрепятственно продолжает работать на хорватском рынке. Имеет более 40 автозаправочных станций, сухопутный топливный терминал в Вуковаре и портовые мощности по нефтеперевалке в Омишале.

Глава совета директоров "Лукойла" Равиль Магано

Уроженцы Украины Олег и Игорь Ткачи уже два десятилетия находятся в высоких эшелонах власти России. Олег 18 лет был сенатором Совета Федерации от Калининграда и только в сентябре 2022-го ушел в отставку. Игорь Ткач еще дольше (20 лет) проработал в мэрии Москвы, в основном в департаменте международных связей. При этом в семье разветвленный бизнес на Балканах, флагманской компанией которого является хорватский Institut IGH. Группа IGH занимается проектированием и строительством промышленных и жилых объектов, прокладкой автодорог и железнодорожных путей, развитием морских и аэропортов. Она имеет недвижимость в Болгарии, Черногории, Швейцарии, Хорватии. В частности, Ткачи совместно со своим партнером Сергеем Гляделкиным выкупили заброшенный гостиничный комплекс Kupari вблизи Дубровника, чтобы построить там фешенебельный комплекс отдыха. Поскольку Олег Ткач находится в санкционных списках Украины, ЕС, США и других, то в большинстве учредительных документов фигурирует его племянник Марьян Ткач, сын Игоря.

Еще один бывший член Совета Федераций, совладелец нефтехимического холдинга "Синтез" Леонид Лебедев, купил себе за 3 с лишним миллиона евро несколько вил и землю в Медвежье близ известного курорта Опатия. Владельцем этого добра является загребская фирма TRADE CONCEPT LIMITED d.o.o. В Хорватии нашел убежище и один из самых ярых сторонников Владимира Жириновского, а впоследствии депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Сейчас на родине его обвиняют в мошенничестве. Его жена Марина Лиллевяли является владелицей двух хорватских фирм, зарегистрированных в городе Риека. Но в регистрационных документах она указывает адреса двух частных коттеджей в столице Загребе: Šestinski vrh и 18 Istarska 58. Один из крупнейших ІТ-бизнесменов РФ Александр Галицкий вместе с партнером Игорем Боровиковым имеет айтишную фирму в Загребе – Softline. А сын подсанкционного экс-руководителя Российских железных дорог Владимира Якунина – любитель яхт и красивой жизни Андрей Якунин – открыл компанию SVJEŽI VJETAR в городе Умаг. Понятно, что список неполный. Есть еще сотни более мелких чиновников и бизнесменов из РФ, купивших себе земли, дома, квартиры на теплых хорватских берегах. Но если местные власти не слишком стараются заблокировать имущество крупных олигархов, то этим активам и подавно ничего не угрожает.