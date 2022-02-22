"Дружба" на 10 лет, двойное "гражданство", общая охрана "границ" ОРДЛО: в Госдуму внесли законопроекты о "дружбе и сотрудничестве" РФ с "Л/ДНР"
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "Донецкой и Луганской народными республиками"
Об этом идет речь на сайте Госдумы РФ.
"Российская Федерация и "Донецкая Народная Республика", именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, опираясь на исторически сложившиеся крепкие связи, традиции дружбы и доброго общения своих народов, считая, что укрепление дружеских отношений, добрососедства и взаимопомощи между Российской Федерацией и "Донецкой Народной Республикой" отвечает коренным национальным интересам народов обоих государств, служит делу мира, региональной безопасности и стабильности, подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава ООН, желая поднять свои отношения на качественно новый уровень, подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных норм в области прав человека, стремясь к укреплению общего мира и международному сотрудничеству", - говорится в законопроекте.
Такой же законопроект и по отношению "Луганской Народной Республики" обнародован на сайте Госдумы.
Основные пункты договоров между Россией и "Л/ДНР":
- общая оборона;
- общая охрана "границ" так называемых Л/ДНР;
- право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;
- признание документов, выдаваемых государственными органами всех сторон;
- Россия берет на себя поддержку финансовой и банковской систем "Л/ДНР".
- Платежным средством на территории Л/ДНР является рубль.
- Так называемая дружба будет действовать в течение 10 лет.
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