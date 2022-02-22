"Дружба" на 10 лет, двойное "гражданство", общая охрана "границ" ОРДЛО: в Госдуму внесли законопроекты о "дружбе и сотрудничестве" РФ с "Л/ДНР"

Об этом идет речь на сайте Госдумы РФ.



"Российская Федерация и "Донецкая Народная Республика", именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, опираясь на исторически сложившиеся крепкие связи, традиции дружбы и доброго общения своих народов, считая, что укрепление дружеских отношений, добрососедства и взаимопомощи между Российской Федерацией и "Донецкой Народной Республикой" отвечает коренным национальным интересам народов обоих государств, служит делу мира, региональной безопасности и стабильности, подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава ООН, желая поднять свои отношения на качественно новый уровень, подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных норм в области прав человека, стремясь к укреплению общего мира и международному сотрудничеству", - говорится в законопроекте.



Такой же законопроект и по отношению "Луганской Народной Республики" обнародован на сайте Госдумы.

Основные пункты договоров между Россией и "Л/ДНР":

общая оборона;

общая охрана "границ" так называемых Л/ДНР;

право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;

признание документов, выдаваемых государственными органами всех сторон;

Россия берет на себя поддержку финансовой и банковской систем "Л/ДНР".

Платежным средством на территории Л/ДНР является рубль.

Так называемая дружба будет действовать в течение 10 лет.





Документы главой Госдумы Вячеславом Володиным направлены в профильные комитеты. Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Документы главой Госдумы Вячеславом Володиным направлены в профильные комитеты.

Текст "договора о дружбе" на примере "ДНР":