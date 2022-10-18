"Другой получатель": Новая почта запустила сервис получения посылки по доверенности

Об этом сообщает Новая почта в своем пресс-релизе.

В сообщении говорится, что сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате или в отделениях, если стоимость посылки составляет менее 30 тысяч гривен. Заказать сервис "Другой получатель" может только получатель и только через мобильное приложение Новой почты.

Чтобы выбрать нового получателя, в разделе "Управление посылкой" в мобильном приложении выберите сервис "Другой получатель". Там нужно указать номер телефона этого человека и нажать "Поручить". Доверенное лицо получит уведомление о праве получения посылки.

Отменить это право можно на той же вкладке "Управление посылкой", нажав "Отменить доверенность".

Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо сообщить оператору об использовании сервиса и назвать специальный код и номер получения, пришедший в сообщении.

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