"Другой получатель": Новая почта запустила сервис получения посылки по доверенности
Теперь через мобильное приложение Новой почты можно предоставить право человеку, которому вы доверяете, получить и оплатить посылку за вас
Об этом сообщает Новая почта в своем пресс-релизе.
В сообщении говорится, что сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате или в отделениях, если стоимость посылки составляет менее 30 тысяч гривен. Заказать сервис "Другой получатель" может только получатель и только через мобильное приложение Новой почты.
Чтобы выбрать нового получателя, в разделе "Управление посылкой" в мобильном приложении выберите сервис "Другой получатель". Там нужно указать номер телефона этого человека и нажать "Поручить". Доверенное лицо получит уведомление о праве получения посылки.
Отменить это право можно на той же вкладке "Управление посылкой", нажав "Отменить доверенность".
Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо сообщить оператору об использовании сервиса и назвать специальный код и номер получения, пришедший в сообщении.
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