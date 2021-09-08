Другой, но до сих пор здесь, - жена Шумахера рассказала о состоянии мужа

Об этом сообщает RaceFans.



Шумахер призналась, что сейчас с ее мужем.



"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его не хватает не мне одной: дети, семья, отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он до сих пор здесь, и это придает нам силы. Он продолжает проходить терапию. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Отмечу, что буду делать все, что смогу. Мы все будем делать. Ранее Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля ", - рассказала Коринна Шумахер.

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.

Напомним, в ноябре 2019 года жена Михаэля Шумахера заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии пилота по его собственной просьбе.

В июне 2020 года стало известно, что семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер в результате черепно-мозговой травмы страдает от проблем с нервной системой и атрофии мышц.

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