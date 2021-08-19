"Другого выхода не вижу": Зеленский назвал прямые переговоры с Путиным единственным способом освободить крымских политзаключенных
Президент Владимир Зеленский считает, что освободить украинских политзаключенных, которых незаконно арестовывают в оккупированном Крыму, возможно только через прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает УП .
"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения во время " Крымской платформы "", - отметил президент.
Он отметил, что в вопросе освобождения крымских политзаключенных рычаг решений на стороне России.
"Для Кремля эти люди - не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот - объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех ", - добавил Зеленский.
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