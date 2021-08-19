"Другого выхода не вижу": Зеленский назвал прямые переговоры с Путиным единственным способом освободить крымских политзаключенных

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает УП .

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения во время " Крымской платформы "", - отметил президент.

Он отметил, что в вопросе освобождения крымских политзаключенных рычаг решений на стороне России.

"Для Кремля эти люди - не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот - объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех ", - добавил Зеленский.