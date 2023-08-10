И еще о магической — символической — мистической, ну, я уже не знаю какой, но какой-то силе исторического наследия (в общем, и совкового в частности), о которой сейчас, в связи с заменой советского герба на трезубец на щите Сами Знаете Кого, не говорил только ленивый.

Когда я впервые был в Будапеште, был потрясен зданием тамошнего парламента. Потом вернулся в Киев, посмотрел на наш и подумал: "Наверное, в этом коммуняцком здании и все мысли невольно настраиваются на коммуняцкий лад. Эх, нам так не жить, как в Будапеште...".

А потом оказалось, что в украинском здании могут заседать совсем не коммуняки, и даже составлять абсолютно не-коммуняцкое большинство (тоже, конечно, не сахар, но...). А потом оказалось, что из здания будапештского парламента может исходить такое, что как-то резко перестаешь им там завидовать.

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Мораль: другого парламента нам в ближайшее время никто не построит так же наверняка, как никто не снесет эту "железную Оранту" на днепровских склонах. Но непреодолимой мистической силы ни в том, ни в том нет.

Поэтому энергию борьбы с советским наследием лучше все же перенести на что-то практически достижимое. И не делать из одного примера общее правило по принципу школьного педагогического псевдокантианства: "А если все так будут делать, тебе понравится?!". Нет, все так не будут делать. Следует индивидуализировать. И хорошо помнить, что такое ad hoc.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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