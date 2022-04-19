"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
Группа "Друга Ріка" в конце апреля отправится в благотворительный тур. В настоящее время концерты запланированы в пяти странах
Об этом сообщили на facebook-странице группы.
"Благотворительный тур "Кто, если не мы?". В рамках инициативы европейских промоутеров "Друга Ріка" даст несколько благотворительных концертов в странах Балтии и Чехии. Цель мероприятий - сбор средств в поддержку пострадавших людей во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ" ,- говорится в сообщении.
Концерты пройдут в таких городах:
- 29.04.Вильнюс (Vakaris Vilnius);
- 30.04. Рига (FIRST MIR);
- 01.05.Таллин (CATHOUSE);
- 04.05 Прага (Retro Music Hall, Praha 2);
- 05.05.Брно (Zoner BobyHal).
17 апреля группа устроила благотворительное выступление в Житомире. Музыканты собрали полмиллиона гривен. В сообщении на странице группы говорится, что деньги будут направлены на поддержку армии Украины.
Напомним, российские оккупанты сожгли дом солиста группы Валерия Харчишина. Старший сын и брат певца защищают Украину в рядах Вооруженных сил. Позже Харчишин опубликовал фото, что осталось от его дома под Гостомелем.
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