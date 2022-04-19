"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине

Об этом сообщили на facebook-странице группы.



"Благотворительный тур "Кто, если не мы?". В рамках инициативы европейских промоутеров "Друга Ріка" даст несколько благотворительных концертов в странах Балтии и Чехии. Цель мероприятий - сбор средств в поддержку пострадавших людей во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ" ,- говорится в сообщении.



Концерты пройдут в таких городах:

29.04.Вильнюс (Vakaris Vilnius);

30.04. Рига (FIRST MIR);

01.05.Таллин (CATHOUSE);

04.05 Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

05.05.Брно (Zoner BobyHal).