"Друг Путина" Земан наградил Зеленского высшей государственной наградой Чехии

Церемония награждения, как сообщает издание Denik, прошла в понедельник, 7 марта, информирует Еспресо.TV

"Один из наших депутатов выступил с предложением наградить украинского президента самой высокой чешской наградой, и я решил выполнить это предложение. Это потому, что Зеленский проявил мужество и храбрость, и хотя Соединенные Штаты предложили ему эвакуироваться, он остался в столице своей страны, откуда руководит ее обороной", - сказал во время церемонии президент Земан.

Он также напомнил, что церемония проходит в то время, когда неподалеку от Чехии идет "война, вызванная российской агрессией против Украины". Поэтому в понедельник возле президентской резиденции развевался украинский флаг, раздался гимн Украины, а приглашение на вечернюю церемонию содержало прошение о вкладе в помощь украинским беженцам.

В общей сложности президент Земан наградил орденами и медалями более шестидесяти человек из числа ученых, солдат, бизнесменов, политиков, художников и спортсменов. Часть приглашенных заранее сообщила, что не приедет в Замок из-за прежних пророссийских взглядов Земана.

Напомним, несмотря на свою предварительную долговременную поддержку Владимира Путина, Земан осудил российское вторжение в своей речи в первый день войны. Он заявил, что Россия совершает преступление против мира. Он также выразил полную поддержку Украине.

Также сегодня стало известно, что в США Владимир Зеленский был награжден медалью Свободы Рональд Рейган.

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