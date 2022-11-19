Российское оппозиционное издание "Медуза" опубликовало недавно интересный срез мнений, господствующих среди тамошнего господствующего класса после того, как ВСУ освободили Херсон. Чтобы не вдаваться в подробности, приведу лишь один фрагмент этого текста: "Собеседник, из предпринимателей из ближайшего окружения Владимира Путина, высказался очень жестко: "Пришло понимание – настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. Будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию".

То есть, как видим, настроения не самые оптимистичные. Скорее наоборот, на верхушке российского айсберга царит отчаяние, депрессия и безысходность. В принципе, в последние годы (даже до украинско-российской войны 2014 года) эти настроения не менялись, но бизнес- и культурная элита Московии сочла нужным быть лояльной к "вождю", видя в этой лояльности залог успеха. У украинского социопсихолога Олега Покальчука есть замечательная статья "Дрожащие элиты", и хотя ее темой на момент публикации была не Россия, но сейчас она годится для характеристики сервильных московских элит.

(Ради правды, скажу, что среди вип-россиян были и те, кто считал иначе, они попытались сбежать с путинского "титаника", и отчасти некоторым это удалось).

Так вот, Олег Покальчук пишет, что "поведение людей меняется в зависимости от того, чего от них ждут другие". А чего ждет от национальной, фактически атрофированной "элиты" российский народ? Тот "глубинный народ", мозги которого до предела засорены кремлевской пропагандой, инфантильный обыватель из какого-нибудь Мухосранска? А ничего. Народ молится на "вождя", понимая, что все остальные "великие люди", "бояре" - лишь пешки в путинской игре.

Российские толстосумы отнюдь не боятся демонизированного "бунта". Он не несет им никаких угроз, потому что фактически нереален. Это как бодрияровское "молчание масс". "Молчаливое большинство – это не сущность и не социологическая реальность, это тень, которую отбрасывает власть, раскрывающаяся перед ней бездна, форма, которая ее поглощает"

Я иногда думаю, что российские толстосумы отнюдь не боятся демонизированного "бунта". Он не несет им никаких угроз, потому что фактически нереален. Это как бодрияровское "молчание масс". "Молчаливое большинство — это не сущность и не социологическая реальность, это тень, которую отбрасывает власть, раскрывающаяся перед ней бездна, форма, которая ее поглощает".

Этот фактор риска для "дрожащих элит" отсутствует. Есть гораздо более существенные угрозы, то, что в начале вторжения российские олигархи считали мелочью, с которой можно жить. Помните, как они суетились после первых санкций международного сообщества, пытаясь скрыть свои активы, вывести в безопасные места дорогие яхты, спрятать роскошные самолеты, переписать на других виллы на Лазурном берегу? Как жаловались впоследствии, что мир ободрал их как липку и они не имеют возможности даже нанять себе горничных? Это был первый психологический удар для людей, еще вчера считавших себя хозяевами судьбы — и не только своей, но и миллионов соотечественников.

Потом пришло разочарование: мир не собирался останавливаться на введенных ограничениях и запретах. Настоящая же депрессия и безысходность стали господствующими после первых поражений "второй армии мира". С одной стороны, элиты поняли, что они выброшены на маргинес геоэкономики, с другой — почувствовали себя заложниками в сумасшедшей авантюре кремлевского вождя, который из "патрона" превратился в игнорированную почти всем миром парию. Третий, пожалуй, самый чувствительный аспект – в понимании того, что за украинскую войну придется платить именно им – дерипаскам, фридманам, абрамовичам (их легион). Платить за чужую игру, не зная, что придет в голову Путину уже в следующую минуту. "Нас ни во что не посвящают, много узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит, что постоянно идем на уступки и еще и пытаемся скрыть это", — цитирует "Медуза" еще одного собеседника.

С одной стороны, элиты поняли, что они выброшены на маргинес геоэкономики, с другой — почувствовали себя заложниками в сумасшедшей авантюре кремлевского вождя, который из "патрона" превратился в игнорированную почти всем миром парию

Чувство второсортности в мире усиливается осознанием того, что в стране все более ощутимую роль играют сомнительные и агрессивные типы, вроде Пригожина или Кадырова, — популисты и бандиты. Униженность в собственной стране, какой бы она ни была, необходимость финансировать прожекты маргинальных типов — это также, несомненно, усиливает страх и отчаяние.

Читайте также: Эскалация на фронте и призывы Пригожина к "сталинским репрессиям" рождают панику среди элит в РФ, - Bloomberg

И главное, элиты потеряли напускной имидж "либералов" и уитменовских "граждан мира". Они хорошо и успешно пользовались им в так называемые "тучные годы" высоких цен на нефть и газ. Теперь – баста. Этот товар не ходовой. А другого нет. Философ Роман Кечур пишет, что "российские либералы – это те, кто умел хорошо продавать свою либеральность. Так как российские имиджмейкеры – они профессионалы единственно в том, что умеют хорошо продавать свой собственный имидж".

Третий, пожалуй, самый чувствительный аспект – в понимании того, что за украинскую войну придется платить именно им – дерипаскам, фридманам, абрамовичам (их легион). Платить за чужую игру

Россия стремительно превращается в Северную Корею или полпотовскую Кампучию. И недалеко время, когда вчерашние развращенные богатством и фортуной люди будут работать где-то на лесоповалах, бок о бок с "глубинным народом", который никогда не понимал их, а они его просто не замечали...

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.