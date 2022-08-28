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Дрожали окна и сыпалась шутка: глава Мелитополя сообщил о мощных взрывах в городе

28 августа, 2022 воскресенье
07:51
война с Россией

Руководитель города предполагает, что Вооруженные силы Украины уничтожили базу кафиров в Мелитопольском районе

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами одну базу кафиров. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", - написал Федоров в своем телеграмм-канале.

  • 25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

  • 27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

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