Дрожали окна и сыпалась шутка: глава Мелитополя сообщил о мощных взрывах в городе
Руководитель города предполагает, что Вооруженные силы Украины уничтожили базу кафиров в Мелитопольском районе
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами одну базу кафиров. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", - написал Федоров в своем телеграмм-канале.
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25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.
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27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.
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