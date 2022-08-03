Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке приступить к заготовке дров на зимний период. При отсутствии/недостатке поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя пошла "под нож", - утверждает советник мэра.

При этом Андрющенко отметил, что оккупанты продолжают разрушать город.

"Уже нет в Мариуполе Полка "Азов". Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому, что Россия", - написал советник мэра.

Оккупанты разминируют Мариуполь только в местах собственного пребывания.

В Мариупольскую больницу №2, в которой захватчики сейчас устроили военный госпиталь, недавно завезли большое количество раненых солдат ВС РФ.

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