На таких темах акцентируют международные издания на утро 10 августа.

ВСУ прорывают линию фронта на юге, а медленное контрнаступление омрачает настроения в Украине

Медленное контрнаступление омрачает настроения в Украине. Нация истощена, пишет The Washington Post . Около 18 месяцев Украина противостоит российским захватчикам, сплачивая поддержку своих войск, пользуясь прошлогодними боевыми победами в Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Благодаря этим победам находившиеся в осаде украинцы провели зиму авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокую и символическую битву за Бахмут, восточный город, который в мае захватили россияне.

Повсеместно украинские официальные лица и их западные партнеры раздували о предстоящем контрнаступлении, которое, подкрепленное потоком нового оружия и обучения, они надеялись переломить ход войны. Но через два месяца после того, как Украина пошла в атаку, с незначительным прогрессом на фронте и непрерывным, кровавым летом по всей стране, рассказ о единстве и бесконечной настойчивости начал разрушаться.

Число погибших – бесчисленные тысячи – ежедневно растет. Миллионы переселенцев не видят шансов вернуться домой. В каждом уголке страны мирные жители истощены волной недавних атак России – включая удары по историческому собору в Одессе, жилому дому в Кривом Роге и центру переливания крови в Харьковской области. На этой неделе две российские ракеты попали в один квартал в восточном городе Покровск, где эвакуационный поезд регулярно забирает убегающих из прифронтовых районов неподалеку людей, убив мирных жителей и работников службы спасения, которые бросились туда их спасать. Украинцы, которые очень нуждаются в хороших новостях, их просто не получают.

Фото: GeneralStaff.ua

CNN рассказывает , как украинские военные воюют на южном фронте, в частности в Запорожской области, в то же время учатся не недооценивать врага. Линия фронта вблизи Работиного оказалась в центре восстановленного контрнаступления Украины. И для войск здесь борьба была такой же тяжелой, как и услышать критический анализ Запада по поводу ее темпов. Им была нанесена жесткая оплеуха: бороться с подготовленными российскими военными, с помощью предоставленного НАТО оборудования, не всегда отвечающего стандартам обслуживания НАТО. Humvee, на котором CNN ехал на передовую – став первым СМИ, доставшимся этой части контрнаступления Украины – имел потертые шины.

"Они ошибаются", - говорит Виталий, оператор танка из 15-й Национальной гвардии относительно критики Запада относительно их успехов. "Мы преуспеваем. Иногда больше, иногда меньше. Это зависит от того, насколько они (россияне) укреплены". У российских войск был год на подготовку, отмечает он и добавляет: "Самая большая проблема - недооценка врага". Это меньшая проблема для здешних войск, которые должны проехать мимо разрушенных подаренных США Брэдли, усеянных дорогой после их предыдущих беспокойных нападений. В течение недели, проведенной с войсками вокруг города Орехов, CNN увидел ощутимое улучшение морального положения, поскольку, казалось, были достигнуты определенные успехи. Больше читайте в разговорах журналистов с военными.

Украинские войска форсируют Днепр, пытаясь прорвать южную линию фронта, пишет The Guardian. ВСУ предприняли попытку пересечь реку Днепр, которая разделяет освобожденную и оккупированную Херсонщину, потенциально нарушив территорию, которая месяцами служила линией фронта на юге Украины. Российские военные блоггеры сообщали, что у села Казачьи Лагери восточнее Херсона причалили к семи катеров, каждый из которых перевозил 6-7 человек, и прорвали рубежи российской обороны.

Утверждалось, что украинские военные продвинулись до 800 метров после того, как добрались до берега реки, хотя, казалось, российские силы имели определенный успех в отпоре. Поставленный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский рейд был отбит. Однако в Институте изучения войны (ISW) в Вашингтоне заявили, что, похоже, "ограниченный рейд" имел больший успех, чем признал Сальдо.

Завербованные Вагнером заключенные получают новые обвинения, а беспилотники атакуют Москву

Российских осужденных, завербованных ПИК Вагнером для войны в Украине, по возвращении домой обвиняют в новых преступлениях, пишет BBC . Ранее лидер наемников Евгений Пригожин в российской тюрьме говорил заключенным, что предпочитает осужденных, которые неоднократно убивали, и правонарушителей, избивших чиновника или милиционера. Он заявлял, что 10-15% вернутся из Украины в цинковых гробах, но выжившим полгода на передовой обещал бонус 100 000 рублей и, что важно, помилование. В июне этого года президент Путин впервые публично подтвердил, что подписывает вернувшиеся с войны в Украине президентские помилования пленных.

Пригожин говорил, что за год вагнеровцы привлекли к борьбе 49 тысяч осужденных, из них вернулись только 32 тысячи. Но независимые исследователи считают, что реальное количество выживших еще меньше – примерно 20 тысяч. Кроме того, лидер наемников утверждал, что процент повторных преступлений среди бывших новобранцев ЧВК Вагнера на 10-20% ниже, чем средний среди уволенных преступников. Директор правозащитной организации "Россия за решеткой" Ольга Романова считает, что реальная цифра может быть гораздо больше, поскольку многие преступления не регистрируются. Россияне, в частности родственники жертв, поражены тем, что убийцы их родных оказались на свободе так быстро, и боятся, что осужденные могут снова совершать подобные насилия и жестоко убивать, но после помилования осудить за одно и то же преступление невозможно.

Фото: The New York Times/EPA

Украина нацелилась на Москву двумя беспилотниками утром в четверг, заявили российские официальные лица. Это уже шестая атака этого месяца на столицу РФ и близлежащий регион, поскольку беспилотные удары глубоко внутри границ страны, похоже, происходят чаще, отмечает The New York Times . Оба беспилотника были сбиты за пределами Москвы, один примерно в более чем 20 км от Кремля, а другой в почти 100 км, сообщило министерство обороны России в Telegram. Никаких пострадавших или ущерба не было, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нападение произошло около 4 утра.

Кроме того, российские войска сбили 11 беспилотников вблизи Севастополя, города в оккупированном Россией Крыму, служащего базой российского Черноморского флота. Кремль обычно обвиняет в таких атаках Украину, которая, как правило, воздерживается от комментариев, отмечает The Guardian . Однако в последнее время участились удары беспилотников по Москве и Крымскому полуострову и в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что война возвращается на территорию России.

Атаки беспилотников на Москву начались в мае и в последнее время их темпы ускорились, поскольку контрнаступление Украины против российских войск на востоке страны продолжилось. После двух атак в мае и одной в июне, в июле было зарегистрировано четыре атаки со смешанными результатами, и все они, по словам официальных российских лиц, были рукой украинских военных.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, что он назвал украинской армией беспилотников, заявив, что ее роль в войне будет расти. "Еще будет больше хороших новостей по поводу украинских беспилотников. И это важно", – сказал Зеленский. Он не затрагивал непосредственно нападений внутри России. Однако издание отмечает, что количество беспилотников, привлеченных для атак в России, бледнеет по сравнению с количеством, которое Москва использовала для нападения на Украину, убивая мирных жителей, разрушая дома и инфраструктуру. Атаки на Москву, некоторые из которых затронули центральные части города, нанесли относительно незначительный ущерб.

Кроме того, NYT пишет , что хотя и Россия, и Украина обладают значительными возможностями противовоздушной обороны, обе страны с трудом отбивают атаки малых беспилотников. В течение многих лет Вашингтон тратил значительные ресурсы на исследование того, как лучше защищаться от угрозы малых беспилотников, считающихся грозными, особенно если они используются ночью или в группе, поступающей по разным направлениям. по словам специалистов, небольшой беспилотник, летящий близко к земле и летящий быстро, очень трудно перехватить. Следовательно, это достаточно запутанные вызовы для любого государства, от которого нужно защищаться.

Анализ атак в России с использованием украинских беспилотников, проведенный The New York Times, а также интервью с экспертами и официальными лицами показали, что Украина пытается наращивать свой парк своих беспилотников и стремится атаковать чаще. Эксперты говорят, что эти приступы, безусловно, психологическое давление. Однако вопрос в том, насколько велик эффект, если российское общество смирится с этой войной.

Россия превратила еду в оружие

The Guardian рассказывает , как Россия превратила еду в оружие. После неудачи завоевать Украину обычными средствами, РФ попробовала энергетическую войну, пытаясь помешать энергосистеме и заморозить нацию до повиновения. Теперь она начала продовольственную войну. Заминирование Каховской дамбы в июне грозит превратить сельскохозяйственные угодья юга Украины в свалку. После того, как в прошлом месяце Москва вышла из заключенного при посредничестве ООН соглашения о разрешении экспорта украинского зерна через Черное море, она объявила о морской блокаде портов страны и непосредственно нацелилась на продовольствие (уничтожив 220 000 тонн зерна, ожидающих экспорт в силосах). морскому побережью, но также и внутри страны с нападениями в течение последних двух недель на дунайские порты Рени и Измаил.

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Превратив пищу в оружие, Россия прибегла к одной из древнейших форм войны. Древние армии сжигали житницы своих врагов, чтобы заставить их покориться голодом. В этом случае экономике Украины был нанесен еще больший ущерб, а российский экспорт получил более высокие цены. Но угроза голода существует за тысячи километров в самых бедных странах, которые могут еще больше подтолкнуть к голоду из-за более высоких цен и меньшего количества гуманитарных поставок.

Отмечается, что более 50 стран поставляют оружие в Украину. Они быстро создали процесс и форум, формат Рамштайн, для координации поставок, но до сих пор не было согласованного ответа относительно продовольственной безопасности. В большинстве своем это было оставлено на усмотрение рынка и разрозненных механизмов. ЕС объявил о "полосах солидарности" – сухопутных железнодорожных, автомобильных и внутренних водных путях, которыми Украина может экспортировать продовольствие, тогда как Хорватия предложила использовать свой порт Риека, а страны Балтии – собственные порты. Однако наземные маршруты западнее сложные и дорогие. Украина унаследовала от Советского Союза железнодорожные пути, которые шире большинства железнодорожных путей в Европе, поэтому товары нужно пересаживать между поездами на границе. Некоторые утверждают, что когда Россия рассматривает еду как оружие войны, Украина, Запад и голодное население мира проиграют, если будут ждать, пока рынок решит возникший кризис.