Дроны в Москве, Курской области и во временно оккупированном Севастополе, а также другой "хлопок": где у оккупантов взрывалось на этой неделе

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.

Атака дронов по Москве, а также Белгородской, Брянской и Курской областям

В течение недели от атак беспилотников страдали Белгородская, Брянская и Курская область. Долетали дроны и в Москву, где становились причиной отмененных рейсов и закрытых аэропортов. Также от ударов прекращали работу электроподстанции, из-за чего населенные пункты, в том числе в Курской области, оставались без света. Кроме того, дроны поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф" возле Белгорода.

В понедельник, 2 октября, в первую очередь отозвались результаты воскресных ударов в Смоленске. Здесь ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59. Благодаря этой атаке удалось нарушить процесс производства ракет. Согласно подтвержденным данным разведки, в цель попали три из четырех дронов. Они нанесли значительные повреждения производственным мощностям этого военного предприятия.

В ночь с 3 на 4 октября дроны СБУ поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. Жители Белгородщины выложили в сеть ролики, на которых слышно около 20 взрывов из мест расположения ПВО "Триумф". В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет. Цена такого комплекса составляет $1,2 млрд.

Впоследствии в среду, 4 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке дронов по Белгородской, Брянской и Курской областям. Отмечается, что средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей якобы перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ночь на 5 октября беспилотники якобы снова атаковали объекты инфраструктуры в Курской области. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, под атакой якобы оказались Суджанский, Кореневский и Глушковский районы. Он также отметил, что есть отключение электроснабжения.

На следующий день губернатор Белгородщины Александр Гладков сообщил, что вечером 5 октября над областью сбито шесть беспилотников.

А уже утром субботы, 7 октября, Россия обвинила Украину в атаке ракетами "Точка-У" и "градами" по территории Белгородской области, в результате чего погиб один человек и повреждены здания. Также якобы в результате обстрела повреждены 14 частных домов, один социальный объект, разрушены хозяйственное сооружение и складское помещение, а также поврежден грузовик.

Не спалось и в Москве. В ночь на 7 октября силы ПВО РФ якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника в двух аэропортах столицы отменены и перенесены рейсы. Как сообщалось, в российской столице объявили план "Ковёр" – аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работали. Перенесено по меньшей мере девять рейсов, еще два отменены.

Взрывы во временно оккупированных Крыму и Новой Каховке

Беспокойно было оккупантам и в Крыму. Здесь звучали взрывы и воздушная тревога, россияне перекрывали движение по Крымскому мосту и говорили об атаке морских дронов на Севастополь.

Вечером 6 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму дважды раздавалась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах, а оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Впервые воздушную тревогу оккупационные власти объявили около семи вечера и продолжались полчаса. В телеграмм-канале так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, мол, в районе Севастопольской бухты виден дым – "это военные используют табельные средства маскировки". Впоследствии местные слышали взрывы. После второй воздушной тревоги так называемый губернатор писал о "работе ПВО".

Также оккупационный "губернатор Севастополя" сообщал , что в Черном море происходит атака двух морских дронов.

А уже вечером 7 октября министерство обороны России обвинило Украину в якобы атаке ракетой на временно оккупированный Крым.

Между тем утром субботы, 7 октября, во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области взорвали автомобиль "секретаря местного отделения" российской господствующей партии "Единая Россия" Владимира Малова. В результате полученных травм он скончался в больнице.

Тем временем украинские силы имеют успехи и продвижение вперед на Таврийском направлении: в частности, удалось уничтожить 8 российских складов. Кроме того, известно об уничтожении 20 единиц военной техники РФ. Речь идет о танке, 2 боевых бронированных машинах, 7 артиллерийских системах, 5 единицах автомобильной и 5 – специальной технике окупантов.

Мнения экспертов

Зарубежные представители высоко оценивают и отмечают военные достижения Украины.

В частности, в министерстве обороны Великобритании считают , что украинским силам удалось нанести функциональное поражение российскому флоту в Черном море. Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил:

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота".

Говорилось, что после успешного поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск.

Также, по мнению экспертов по британской разведке, атака на аэропорт в Сочи свидетельствует о том, что война оказывает непосредственное влияние на население РФ.