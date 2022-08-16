Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Поэтому вместе с партнерами организовываем хакатон для инженеров-конструкторов, радиоинженеров, операторов беспилотников и программистов, работающих на Python, Java, R, C++, Tensorflow или занимающихся Embedded-разработкой", - отметил министр.

Drone Hackathon состоится в рамках проекта "Армия дронов" и состоит из двух частей. Первая – дистанционная работа над челленджами, которые команды получат после регистрации. Вторая – доработка кейсов и их презентация в Киеве с 26 по 29 августа.

Федоров призывает всех желающих зарегистрироваться на хакатон, ведь это возможность не только помочь стране с развитием military-tech, но и получить денежное вознаграждение.

Зарегистрируйтесь на мероприятие по ссылке до 23 августа.

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