Дроны-камикадзе "Ланцет" атаковали позиции ВСУ на южном фронте

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Противник атаковал наши позиции с временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв. Четыре раза паром вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины. Предварительно - без человеческих потерь", - говорится в сводке.

В полдень из РСЗО россияне ударили по Маргенецкой громаде Никопольщины. Били из направления Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.

"Демонстрируя свой протест против зерновой инициативы, рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бужско-Днепровско-Лиманском канале", - добавили в "Юге".

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