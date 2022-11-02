Дроны-камикадзе "Ланцет" атаковали позиции ВСУ на южном фронте
Российский агрессор дронами-камикадзе "Ланцет" ударил по позициям ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник атаковал наши позиции с временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв. Четыре раза паром вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины. Предварительно - без человеческих потерь", - говорится в сводке.
В полдень из РСЗО россияне ударили по Маргенецкой громаде Никопольщины. Били из направления Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.
"Демонстрируя свой протест против зерновой инициативы, рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бужско-Днепровско-Лиманском канале", - добавили в "Юге".
- За сутки, 1 ноября, на южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами.
- В Херсонской области, близ села Дудчаны, произошло боевое столкновение украинских защитников и захватнических войск, россияне с потерями отступили.
- Российский агрессор добавил ракетоноситель к корабельной группировке в Черном море.
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