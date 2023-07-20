Благодаря платформе государственных закупок Prozorro, украинцы могут видеть, как во время войны строят стадионы и покупают овощерезки. А еще как обогащаются люди, добрые друзья нынешних власть имущих. Они клепают комедийные сериалы к новогодним праздникам — до того дня, когда многие просто не доживут. Или будет ходить в трауре.

Ситуация с дронами на фронте и мародерами в глубоком тылу достигла точки кипения, когда оказалось, что нужных разведывательных дронов не хватает в ГУР МО. И Кирилл Буданов — один из ключевых военных, влиятельный офицер и, как говорят, один из немногих, чье мнение учитывает Владимир Зеленский, — был вынужден обращаться к волонтерам. Фонд Сергея Притулы объявил срочный сбор на 120 миллионов гривен, потому что нашей военной разведке не хватает разведывательных дронов EOS C VTOL. Подобные БПЛА могут эффективно выявлять и уничтожать скопления российской техники и живой силы оккупантов. То есть эти вещи сверхважные для успеха украинского контрнаступления. Но тянуть это должны на своих плечах неравнодушные граждане и волонтеры, потому что государству "некогда".

Зато вполне своевременно проводить под эгидой Министерства культуры и информационной политики распил на 400 миллионов гривен между своими друзьями. Сколько дронов для Буданова можно было купить на эти деньги? Сколько "мавиков" могло бы улететь в наши бригады, которые месяцами не вылезают из окрестностей Бахмута и Угледара?

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Посмотрим на этих циничных друзей.

Несколько месяцев назад страна переварила 33 миллиона гривен из государственного бюджета на шоу близкой подруги президента Владимира Зеленского Елены Кравец. Казалось бы, успешная женщина, телеведущая, могла бы сделать проект в YouTube за собственные средства во время войны. Но нет, взяла деньги и совершенно отлично себя чувствует.

Однако оказалось, что есть еще один циничный продюсер. Зовут его Юрий Горбунов — это элитный ведущий разного телевизионного шлака с тех пор, когда львиная часть наших защитников еще играла погремушками в пеленках.

До вторжения он не брезговал рекламой онлайн-казино Космолот. Что само по себе позор и зашквар для публичных лиц, потому что это пропаганда игромании.

Несколько месяцев назад Горбунов загорелся идеей снимать сериал, где главную роль должен был исполнять Арестович. А Юра традиционно исполнял роль второстепенного рагуля. Именно тогда ведущий "плюсов" просил у людей донатить на этот га*но-продукт. По 20, 100, 200 гривен.

Однако зачем собирать эти копейки, если можно достать рукой с тумбочки? И вот 18 июля появляется информация, что продюсерская контора Горбунова подписывает соглашение с каналом Freedom о съемках сериала "СМТ Ингулец" за 33,6 миллиона наших налогов.

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Сюжет новогоднего "драмеди" мало чем отличается от попытки пропиарить Арестовича за бюджетные деньги. В центре истории — два талантливых айтишника Максим и Даниил. "Они бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме", — написано в условиях тендера.

Что это такое? За 33,6 миллиона гривен русскоязычный канал героизирует двух уклонистов и рекламирует нового любимца канала "плюсы" Александра Поворознюка. Того самого, который публично рассказывает о трех своих судимостях, краже дубленок и кичится: "я не у людей воровал, а только у государства".

Дальше еще хуже — оказывается, что Горбунов настолько ленивый человек, что решил передать сюжет сериала ТНТ за деньги "Газпрома", где трое уклонистов-программистов из Москвы прячутся в "русской деревне".

Каких сюжетов не хватает подобным деятелям из Харькова? Почему не снять хорошую документалку о талантливой математике Юлии Здановской, которая стала жертвой российских бомбардировок Харькова. Почему выдающиеся телепродюсеры не хотят рассказать миру историю перспективного биатлониста Жени Малышева, сражавшегося за Харьков. Он погиб в 19 лет. Если вы хотите историю о харьковском ИТ — снимите историю о БПЛА Sirko, который был разработан в Харькове и получил хорошие отзывы с фронта. Или где сериал об айтишнике Никите Кныше, чья хакерская группа смогла найти координаты базы оккупантов у Мелитополя для ВСУ и меткого бабаха?

Не знаю как кого, а меня вдохновляет, когда у наших военных, наших подопечных есть автомобили, дроны и качественные реанимационные. Меня не вдохновляет, когда мародер, двадцать с лишним лет делавший из украинцев малороссов, берет деньги на крови.

Горбунов уже записал горе-оправдание, где рассказывает, что его продукт будет бороться культурно с россиянами. Знаете, при всей своей низости — россияне очень хорошо знают, как качать свой интерес на Западе. Они серьезно вкладываются в документалистику и получают "Оскары" за фильмы о Навальном. Они финансируют хорошее европейское кино. Мы же продвигаем рагулей и жлобов.

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Отдельно бесит это манипулирование термином "культурный фронт". Культурный фронт – это пойти и защитить свою страну в рядах ВСУ. Что, кстати, делает режиссер и бывший политический заключенный России Олег Сенцов. За последнюю неделю дважды попадал под артиллерийский обстрел. Пока некоторые снимают сериалы на "русском языке". По российским сценариям. На наши деньги.

Мы должны честно говорить, что многие украинцы — сотни и тысячи не доживут до нового года. И лучшее развлечение для них и их семей — это когда сейчас будет много видео с поражением российских оккупантов теми же дронами-камикадзе, которые приобретут за деньги, снятые с финансирования никому не нужных сериалов.

Видео с шашлыком из оккупанта лучше всего поднимает настроение. Видео, где щенки Донбасса смакуют поджаренным орком, — лучшее драмеди, которое можно пересылать в семейном чатике и лучшей подруге.

Поэтому возникает вопрос.

Когда президент ограничит нецелевые расходы государственного бюджета на "новогодние комедии" во время войны? Владимир Зеленский был в прошлом продюсером и популярным актером. Сейчас он в роли Верховного Главнокомандующего в воюющей стране, и должен понимать приоритеты. Закупки этих фильмов нужно аннулировать, контракты разорвать, а деньги направить на дроны. Для Буданова и не только. Это будет хорошая история и лучший подарок к новогодним праздникам тем, чьи родные сейчас на фронте.

Я меньше всего сейчас хочу смотреть сериалы о жлобах и уклонистах. Я хочу обнять тех, кто бережет нашу страну, наш сон и позволяет выжить. Я не хочу прощаться каждый день с теми, кто не скажет никогда больше в переписке "Привет!".

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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