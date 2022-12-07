Дроны, банки, телеканалы: ЕС объявил о 9-м пакете санкций против РФ
Новый пакет санкций ЕС ограничит доступ России к беспилотникам, работу еще трех банков и эфир четырех каналов пропаганды. Также в список вошли почти 200 человек
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы предлагаем добавить в наш санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц. Сюда входят российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии и т.д. ключевые фигуры в жестоких и умышленных ракетных ударах России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Еврокомиссии.
ЕС вводит санкции также против трех российских банков, включая полный запрет на транзакции "Российского банка развития регионов", чтобы еще больше парализовать банкоматы Путина.
В пакет санкций вошли также новые меры экспортного контроля, в частности в отношении товаров двойного назначения – речь идет о ключевых химических веществах, нервно-паралитических веществах, электронике и ІТ-компонентах, которые могут быть использованы российской военной машиной.
Также ограничения касаются дополнительных экономических мер российского энергетического и горнодобывающего секторов, а также снятия "с эфира" еще четырех каналов с пропагандой.
"Мы перекроем доступ России к всевозможным дронам и беспилотным летательным аппаратам. Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять беспилотники в Россию", - добавила фон дер Ляйен.
По ее словам, этот пакет дополняется полным запретом ЕС на импорт российской морской нефти, который вступил в силу на этой неделе. А также глобальное ограничение цен на нефть, согласованное G7.
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Европейский союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В список также хотят добавить членов семьи так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова.
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