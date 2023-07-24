На таких темах акцентируют международные издания на утро 24 июля.

Атака беспилотников в Москве и Крыму

Российские власти заявили, что в понедельник, 24 июля, утром уничтожили два ударных беспилотника, которые нацелились на Москву, во время, как там назвали, удара украинских сил, пишет The New Tork Times. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал. Однако комментариев со стороны Украины не было.

Российские чиновники утверждают , что беспилотник врезался в большой небоскреб, разбив стекло на 17 и 18 этажах. На Комсомольском проспекте в центре Москвы обнаружили обломки второго беспилотника. В Москве заявляют, что разрушения получили два нежилых дома, но пострадавших нет.

Фото: скриншот с видео

Сообщения об атаке беспилотников в Москве состоялись через день после того, как Украина пообещала ответить на российский ракетный удар по черноморскому портовому городу Одесса, пишет The Guardian . После срыва и выхода Кремля из зернового соглашения на прошлой неделе Россия наносила удары по Одессе, направленные на мирных жителей, инфраструктуру и портовые объекты. В результате удара накануне, в воскресенье, погиб человек и получил серьезные повреждения исторический Спасо-Преображенский собор. Инцидент в Москве, кроме того, произошел после очередной ночи обстрелов Одесщины: российские дроны обстреляли портовую инфраструктуру, в результате чего ранены шесть человек и уничтожен ангар с зерном.

Украина придерживается политики не комментировать какие-либо атаки внутри России, убеждая, что молчание позволяет ей сохранить элемент неожиданности и военное преимущество. Но после недели смертоносных российских ударов по Одессе президент Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры РФ. Украина также начала публично брать на себя ответственность за атаки в Крыму, полуострове, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, утверждая, что атаки происходят на территории Украины.

Кроме атаки на Москву, российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке украинских беспилотников на Джанкой, где был поряжен склад боеприпасов. При этом ставленник РФ утверждает, что российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 11 дронов над этим районом. Также якобы поврежден жилой дом.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили , что в ночь на 24 июля "сорвали попытку киевского режима совершить теракт 17 беспилотными летательными аппаратами на объекты на территории Крымского полуострова". Средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили 14 дронов, из них 11 разбились в Черном море, еще три упали на территорию полуострова. Еще три беспилотника уничтожили средства ПВО.

Кассетные боеприпасы, ATACMS и ряд препятствий для ВСУ на фронте

В The Washington Post предлагается анализ, в котором говорится о моральной дилемме по отправке кассетных боеприпасов Украине. На прошлой неделе украинские войска стали использовать эти боеприпасы, полученные от США. Это оружие запрещено в 123 странах, включая большинство членов НАТО, но США, Украина и Россия не являются подписантами поддержанной ООН конвенции 2008 о запрете таких боеприпасов. При этом отмечается, что использование ВСУ кассетных бомб приходится на определенный сложный момент войны, поскольку контрнаступление происходит медленнее, чем этого хотелось бы некоторым западным союзникам.

Администрация Байдена потратила месяцы на внутренние обсуждения, отправлять ли кассетные боеприпасы, прежде чем наконец согласилась сделать это в начале месяца. Да, это оружие может принести Киеву временное преимущество на поле боя, но когда война закончится, это "наследие" надолго останется в украинской земле, что представляет большую опасность для гражданских жителей. Кроме того, кассетные боеприпасы не всегда сразу разрываются. Но именно украинское правительство просил предоставить эти боеприпасы. Западное производство артиллерийских снарядов и других боеприпасов, необходимых для пополнения немногочисленной украинской армии, также не успевает по украинскому спросу. Так что кассетные бомбы пока помогают Киеву удерживать рубеж.

Фото: reuters

А в разговоре с журналистами об их использовании советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан возразил на утверждение, что передача США этих боеприпасов скомпрометировала моральный аргумент администрации Байдена в борьбе с российской агрессией.

Другое издание The New York Times после месяца репортажей отмечает, что бои в большинстве своем зашли в тупик, а Украина столкнулась с рядом препятствий против решительного врага. В своем анализе, основанном на десятках посещений журналистами передовой и интервью с украинскими солдатами и командирами в Донецкой и Харьковской областях, где ведется много боев.

Украина хорошо справилась с адаптацией оборонной войны. Но наступательные операции отличаются: Киев достиг незначительного прогресса в своей способности непосредственно координировать действия войск, находящихся ближе всего к российским силам на нуле, и атакующих. Украинская пехота все больше сосредотачивается на окопных штурмах, но из-за десятков тысяч потерь от начала полномасштабной войны ряды пополняются менее подготовленными и старшими войсками. Вытесненные с позиций войска РФ становятся ловчее в нацелении на эти позиции артиллерией, поэтому ВСУ не могут долго там оставаться.

Боеприпасов не хватает, а они смешаны из разных стран. Это заставило украинские артподразделения тратить больше боеприпасов для поражения целей, поскольку точность разных снарядов сильно отличается. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, предоставленные из-за границы, повреждают технику ВСУ и ранят солдат.

Еще один аспект – летом камуфляж и зелень остаются решающими факторами, влияющими на успешность боевой операции. Обороняющиеся силы почти всегда имеют преимущество, то ли через невидимые окопы, то ли через скрытые подразделения радиоэлектронной борьбы, использующие обман и маскировку, чтобы отвергнуть атакующие силы.

Кроме того, США не спешат предоставлять Украине ракеты большой дальности. Когда Киев говорит, что ему нужны ATACVS, Пентагон отвечает, что у него их недостаточно и Украине они не очень нужны, пишет The Washington Post . По словам официальных лиц США, администрация Байдена, по крайней мере, твердо держится своего отказа направить в Украину армейские ракеты большой дальности, несмотря на растущее давление со стороны законодателей США и просьбы правительства в Киеве. В Пентагоне считают, что у Украины есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и обеспокоены тем, что отправка достаточного количества таких ракет в Украину, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно снизит готовность США к другим возможным конфликтам.

США налаживают отношения с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил CNN , что США пытаются укрепить "линии связи" с Китаем во избежание конфликта между двумя сверхдержавами. Американское чиновник совершил долгожданную поездку в Пекин в прошлом месяце, став первым госсекретарем, посетившим эту страну за пять лет, и высшим чиновником США, совершившим такую миссию с момента вступления в должность президента Джо Байдена в 2021 году. Его визит сопровождался подобными поездками других высокопоставленных чиновников администрации Байдена, включая министра финансов Джанет Йеллен и представителя США по климату Джона Керри.

Фото: Reuters

Как уже сообщалось, одним из ключевых вопросов, который не удалось решить во время поездки Блинкена, было восстановление межвоенной связи между США и Китаем. Что касается украинского фронта, Блинкен сказал журналисту, что Россия уже проиграла войну с точки зрения того, чего стремилась достичь и чего стремился Путин. Он признал, что миссия Украины вернуть территории, захваченные Москвой, будет очень тяжелой борьбой. Он спрогнозировал, что контрнаступление против России будет продолжаться несколько месяцев. Но, несмотря на помощь Запада, дело Киева является решающим элементом.

В мнении NYT говорится, что Китай корыстен, а дружба с ним не может длиться долго. Пока он выбрал Россию, потому что ему выгодна такая ситуация, и объединяет общая цель – против Соединенных Штатов. Автор говорит, что Запад прав, когда волнуется из-за такой связи Москвы и Пекина. Сочетание реваншизма и военной агрессии г-на Путина и экономического могущества Китая опасно. Но Путин совершил потенциально серьезную ошибку, сжег мосты с Западом, чтобы пойти ва-банк с Китаем, безрассудно пренебрегая послужным списком Пекина в инструментализации его дружбы.

Хотя Китай предложил дипломатическое прикрытие для вторжения Путина в Украину, Пекин в большинстве своем избежал попадания под западные санкции против России, по сути поставив собственные интересы выше интересов своего клиента, находящегося в боевых действиях. Путин все еще может делать важные стратегические решения для своей страны, если они совпадают с интересами Китая. Но поддержит ли Китай его, если эти интересы разойдутся? Или если российские элиты закончатся терпением из-за его неудачных решений и попытаются вытолкнуть его? Или если глобальные расходы, связанные с ним, окажутся слишком обременительными для Китая? По мнению автора, Китай остается тем самым таинственным, корыстным государством Коммунистической партии, каким она была во времена Мао, с точки зрения глобальной политики, в которой выравнивание рассматривается как временное.