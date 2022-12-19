Дроны, артиллерия и "грады": оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровщину, есть разрушение
Ночью 19 декабря оккупанты обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда"
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
За сутки оккупанты выпустили 60 снарядов из "градов" по трем общинам Никопольщины - Красногригоревской, Мировской и Марганецкой, прошло без жертв.
Резниченко сообщил, что в Красногригорьевской общине изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линия электропередачи. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала, в нескольких деревнях нет воды, аварийные бригады уже работают.
В Марганце российские снаряды избили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей. Также отмечается, что в частном дворе загорелся пожар, спасатели потушили огонь.
Резниченко сообщил, что военным из воздушного командования "Восток" удалось уничтожить над областью два "шахеда".
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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