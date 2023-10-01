Дроновые удары в Курске, атака на аэропорт в Сочи и прочий "хлопок": где у окупантов взрывалось на этой неделе

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Удары по Курску и попадание по зданию МВД и "хлопок" в Сочи

В течение недели от атак беспилотников страдала Курская область. От ударов останавливали работу электроподстанции, из-за чего населенные пункты оставались без света. Попадание также произошло в здание МВД в Курске. Кроме того, не забывали о звуках "хлопка" в других регионах РФ близ границы с Украиной. В воскресенье, 1 октября беспилотник даже добрался до курортного российского Сочи.

Утром понедельника, 25 сентября, в российском Курске раздавались взрывы. Там российская ПВО якобы сбила два украинских дрона. Впоследствии еще один беспилотник вроде бы упал в Курском районе. Власти заявили о работе ПВО и попадании дронов в частные дома и административное здание, в ГУР говорят, что попали в здание министерства внутренних дел.

Той же ночью еще два беспилотника вроде бы сбили над Брянской областью. Также накануне вечером воскресенья, 24 сентября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинского беспилотника по Брянской области РФ.

А уже вечером 25 сентября в России сообщили о массированной атаке на Белгородскую и Курскую области – якобы были сбиты 7 украинских беспилотников, еще 4 – над Курской областью.

На следующий день, 26 сентября сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области, оставив 7 населенных пунктов без света. Такую информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

В ночь с 26 на 27 сентября произошел пожар и прогремели взрывы в районе аэродрома Чкаловский. Очевидцы писали о столбе пламени в районе аэродрома и в Подмосковье.

В пятницу, 29 сентября, в Кремле снова обвинили Украину в обстреле беспилотниками Курской области. Губернатор Роман Старовойт заявлял, что в слободе Белой Беловского района украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате один из трансформаторов загорелся, были обесточены 5 населенных пунктов и больница. В террористическом минобороны РФ тогда сказали, что якобы российское ПВО ночью уничтожило 11 БПЛА: один над территорией Калужской области и 10 – над Курской. Как впоследствии сообщала Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ, украинские беспилотники успешно атаковали электрическую подстанцию. Отмечается, что к этой подстанции были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Утром воскресенья, 1 октября, в России обвинили Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадали 3 человека. Также там заявили об атаке дронов на территорию Краснодарского края, где якобы российская ПВО сбила один дрон. Еще 3 беспилотника якобы уничтожили над территорией Смоленской области РФ, а местные власти призвали жителей не выходить из дома без необходимости.

Кроме того, на территории международного аэропорта Сочи произошло падение "неизвестного объекта". Местные Telegram-каналы писали, что утром в городе раздался громкий взрыв и поднялся столб дыма. Поэтому там отменили все рейсы, а шесть самолетов перенаправили на другой аэродром.

Атаки дронов на аэродром "Бельбек" и ракеты над Джанкоем

Беспокойно было оккупантам и в Крыму. Там с беспилотниками и ракетами "бились" в Севастополе, вблизи аэродрома "Бельбек" и в Джанкое. Российские захватчики в последнее время пытаются защититься от ударов украинских беспилотников, поэтому перебрасывают ПВО и обустраивают новые защитные сооружения.

В РФ заявили, что ночью 25 сентября дежурными средствами ПВО якобы были сбиты четыре БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией временно оккупированного Крыма.

Уже вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Севастополе и в районе аэродрома "Бельбек". Было перекрыто движение по Крымскому мосту, а местные паблики сообщили о ракетах в небе над полуостровом. Раздалось несколько взрывов, а гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Разважаев заявлял, что вблизи аэродрома якобы сбили одну ракету.

Утром 1 октября руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО якобы сбили ракету – от падения осколков есть разрушение складских помещений. В минобороны РФ говорят, что было две ракеты "Гром-2" – их якобы обнаружили и перехватили в воздухе, но осколки рухнули в Джанкойском районе Крыма.

По информации Центра национального сопротивления, на фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, перебрасывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения.

Ранее начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что кораблям РФ все неуютнее в севастопольских бухтах. Поэтому оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ. Впоследствии партизанское движение "Атеш" сообщало, что российские боевые катера оккупанты передислоцируют по сухопутным дорогам, потому что боятся ударов украинских морских дронов.

Также говорилось, что большинство сотрудников псевдовласти временно оккупированного Крыма перешли на работу из дома из-за угрозы украинских ударов. После серии ударов по военным объектам на оккупированном полуострове, в том числе из-за удара по штабу Черноморского флота РФ, россияне начали каждый день задерживать местных жителей по подозрению в шпионаже.

Мнения экспертов

Политолог Владимир Цыбулько в эфире телеканала "Еспресо" высказал мнение, что вскоре ВСУ с помощью ATACMS смогут уничтожать крымские аэродромы РФ, что откроет новые перспективы для украинского наступления. Он отметил, что после объявления США о предоставлении ATACMS оказалось, что это именно кассетные ATACMS, которые для фронтовых событий ВСУ крайне необходимы. Важно, что такими ракетами можно бить по аэродромам.

"Отсутствие вражеской авиации на фронте – это большая возможность для украинского наступления. Скорее всего, если Россия не уберет в ближайшее время самолеты и вертолеты, они все будут перебиты. Это значит, что крымские аэродромы будут исключены", – сказал Владимир Цыбулько.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, ATACMS потребуются Украине, чтобы перекрыть те участки фронта и усилия противника, которые он осуществил, защищаясь от HIMARS с дальностью 80 км. Даже сотня таких ракет на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, говорит эксперт.

Напомним, 28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

В то же время Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", заметил, что противник будет зажат в тупик из-за нехватки достаточного количества аэродромов и портов на территории России, которые могут принимать военные самолеты и корабли. Для их размещения им не хватает площадок. По его словам, для россиян остается только бежать от ВСУ в Каспийское море, но и там не все порты могут принимать такое количество военных кораблей.