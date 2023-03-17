Об этом сообщил МИД Латвии .

Отмечается, что решение принято согласно ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в страну на неопределенный срок.

"Латвия решительно осуждает непровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая продолжается уже более года и в которой из-за жестоких действий российских вооруженных сил ежедневно гибнут украинские мирные жители и солдаты Вооруженных сил. Поддержка зверств за совершенные кремлевским режимом, значит въезд таких лиц в Латвию недопустим", - подчеркивается в сообщении.

В стоп-листе указаны артисты, журналисты, блоггеры, общественные деятели. Первым в нем обозначен певец Ярослав Дронов (Шаман), исполнитель песни "Я – русский", ставший одним из символов российской агрессии против Украины.