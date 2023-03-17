Дронов, Маршал, Кудрявцева и другие: Латвия запретила въезд 35 россиянам за поддержку агрессии РФ против Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 персон, поддержавших агрессию России против Украины
Об этом сообщил МИД Латвии .
Отмечается, что решение принято согласно ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в страну на неопределенный срок.
"Латвия решительно осуждает непровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая продолжается уже более года и в которой из-за жестоких действий российских вооруженных сил ежедневно гибнут украинские мирные жители и солдаты Вооруженных сил. Поддержка зверств за совершенные кремлевским режимом, значит въезд таких лиц в Латвию недопустим", - подчеркивается в сообщении.
В стоп-листе указаны артисты, журналисты, блоггеры, общественные деятели. Первым в нем обозначен певец Ярослав Дронов (Шаман), исполнитель песни "Я – русский", ставший одним из символов российской агрессии против Украины.
- 14 марта стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что стремящийся к безопасности Европейский Союз должен усилить санкции против России и принять новых членов.
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