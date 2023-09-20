Дрон РФ атаковал завод в Кременчуге на Полтавщине
В ночь на 20 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками Полтавскую область - есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА", - написал он.
Лунин сообщил о попадании в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
"Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена. По состоянию на данный момент известно, что пострадавших нет", - подытожил глава ОВА.
- В ночь с 19 на 20 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Враг атаковал Полтавщину. Российские террористы запустили 24 вражеских дрона-камикадзе по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников
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