Дрон РФ атаковал завод в Кременчуге на Полтавщине

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА", - написал он.

Лунин сообщил о попадании в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

"Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена. По состоянию на данный момент известно, что пострадавших нет", - подытожил глава ОВА.