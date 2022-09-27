Об этом сообщило BBC.

В ночь с 26 на 27 сентября "дрон-камикадзе" NASA показал первое успешное столкновение со 160-метровым астероидом. Таким образом, астрономы и космические инженеры продемонстрировали, как можно бороться с одной из наиболее вероятных угроз существованию человечества.

Задачей миссии было не уничтожить астероид, а изменить скорость и траекторию во время столкновения. Ученые считают, что в будущем – чтобы обезвредить астероидную угрозу – стоит немного изменить их траекторию.

Как пишет Reuters, DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, в 11 млн км от Земли.

Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Стоимость миссии составила 325 млн долларов.

6 сентября мимо Земли пролетел сверхзвуковой астероид, который в десять раз быстрее шара.

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