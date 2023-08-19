Об этом в программе "Война и волонтеры" рассказала соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович ведущей "Эспрессо".

"Пока мы обеспечиваем около десяти процентов от потребности фронта в малых дронах-камикадзе, – говорит Люба Шипович. – А отсутствие дронов – это жизнь люди. В таком случае в разведке, штурме работают люди, а не техника. А люди у нас тоже, к сожалению, ограничены".

Что касается цены беспилотников, собранных в разных странах, то дроны с китайскими комплектующими – в разы дешевле аналогов.

"Мы даже сравнивали цену производителя FPV-дрона из Германии, который гарантирует, что в нем нет китайских комплектующих. Аналогичный дрон из китайских комплектующих в четыре раза дешевле, чем собранный в Германии из европейских. При этом у Китая достаточно хорошее качество. Если 20 лет поэтому Китай был синонимом некачественных товаров, то за эти годы он очень продвинулся, особенно в электронике. Китайская электроника присутствует во многих дорогих брендах. Качество там хорошее", – добавила Люба Шипович.