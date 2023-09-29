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Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"

29 сентября, 2023 пятница
21:25
Мир

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что не стоит снова поднимать вопрос скандала с ветераном дивизии СС "Галичина", тем более на дипломатическом уровне

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дробович заявил, что после официальных извинений спикера Палаты представителей канадского парламента и премьер-министра Канады ни украинские власти, ни МИД не должны озвучивать официальную позицию, поскольку Украина не имеет непосредственного отношения к скандалу с ветераном дивизии СС "Галичина".

"По моему личному мнению, МИД Украины не должен был бы на это реагировать. Правительство Канады извинилось дипломатическими путями перед правительством Украины. И любой комментарий с нашей стороны – это такая, мягко говоря, дополнительная постановка союзников в неудобную ситуацию. Они и так в этой ситуации принесли извинения и понесли большие репутационные потери. Мне кажется, это не очень мудро: опять этот вопрос поднимать, тем более на дипломатическом уровне", – пояснил Дробович.

Дробович также добавил, что Институт национальной памяти не получает финансирования для исследований и просвещения на такие темы, как период нацистской оккупации Украины, поэтому учреждение не может повышать осведомленность общества в темах, которые могут вызвать исторические дискуссии.

"Последние годы Институт национальной памяти практически не имел финансирования на реализацию проектов. Мы в свое время совместно с Украинским католическим университетом издали книгу, разъясняющую контекст нацистской оккупации и жизни, например Андрея Шептицкого в немецкой оккупации. Как раз на такие болезненные темы", – рассказал директор института.

По его словам, если в следующем году Верховная Рада возобновит "хотя бы частично" финансирование таких ключевых программ, Институт будет поддерживать эти исследования.

Что известно о скандале с ветераном дивизии СС "Галичина"

В Канаде разгорелся скандал из-за аплодисментов в парламенте для украинского ветерана дивизии СС "Галичина" 98-летнего Ярослава Гунько.

Во время овации канадские законодатели аплодировали, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота назвал его "украинским и канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу".

Энтони Рота 25 сентября извинился за приглашение на заседание парламента человека, воевавшего на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны.

В BBC отметили, что лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Но в офисе Трюдо, возглавляющего Либеральную партию, заявили, что решение пригласить господина Гунько было принято единолично офисом спикера, и извинение спикера "было правильным поступком".

27 сентября канадский премьер Джастин Трюдо также извинился от имени парламента по приглашению ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского.

Общество
Канада
Владимир Зеленский
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