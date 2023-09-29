Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дробович заявил, что после официальных извинений спикера Палаты представителей канадского парламента и премьер-министра Канады ни украинские власти, ни МИД не должны озвучивать официальную позицию, поскольку Украина не имеет непосредственного отношения к скандалу с ветераном дивизии СС "Галичина".

"По моему личному мнению, МИД Украины не должен был бы на это реагировать. Правительство Канады извинилось дипломатическими путями перед правительством Украины. И любой комментарий с нашей стороны – это такая, мягко говоря, дополнительная постановка союзников в неудобную ситуацию. Они и так в этой ситуации принесли извинения и понесли большие репутационные потери. Мне кажется, это не очень мудро: опять этот вопрос поднимать, тем более на дипломатическом уровне", – пояснил Дробович.

Дробович также добавил, что Институт национальной памяти не получает финансирования для исследований и просвещения на такие темы, как период нацистской оккупации Украины, поэтому учреждение не может повышать осведомленность общества в темах, которые могут вызвать исторические дискуссии.

"Последние годы Институт национальной памяти практически не имел финансирования на реализацию проектов. Мы в свое время совместно с Украинским католическим университетом издали книгу, разъясняющую контекст нацистской оккупации и жизни, например Андрея Шептицкого в немецкой оккупации. Как раз на такие болезненные темы", – рассказал директор института.

По его словам, если в следующем году Верховная Рада возобновит "хотя бы частично" финансирование таких ключевых программ, Институт будет поддерживать эти исследования.

Что известно о скандале с ветераном дивизии СС "Галичина"

В Канаде разгорелся скандал из-за аплодисментов в парламенте для украинского ветерана дивизии СС "Галичина" 98-летнего Ярослава Гунько.

Во время овации канадские законодатели аплодировали, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота назвал его "украинским и канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу".

Энтони Рота 25 сентября извинился за приглашение на заседание парламента человека, воевавшего на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны.

В BBC отметили, что лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Но в офисе Трюдо, возглавляющего Либеральную партию, заявили, что решение пригласить господина Гунько было принято единолично офисом спикера, и извинение спикера "было правильным поступком".

27 сентября канадский премьер Джастин Трюдо также извинился от имени парламента по приглашению ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского.