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Дробович ответил на украиноязычное сочинение Путина "о единстве украинцев и русских" статьей "Об историческом единстве в тюрьме народов" на татарском языке

2 августа, 2021 понедельник
17:04
Мир Антон Дробович

Глава Института нацпамяти Антон Дробович в статье "Об историческом единстве в тюрьме народов" заявляет, что Владимир Путин раздает непрошеные советы, как украинцам надо жить

Соответствующая статья размещена на сайте УИНП на украинском и татарском языках.

Глава УИНП Антон Дробович в ответе на статью российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" заявляет, что она - "набор банальностей, перемешанных со старыми тезисами антиукраинской пропаганды".

"Правда, пока ретрансляцию этих тезисов осуществляли лица с низким уровнем социальной и политической ответственности. Непонятно, с какой целью статью В. Путина опубликовали также на украинском языке. Если из русского оригинала стало понятно, что путинские советники плохо знают факты из истории Украины, то украинский вариант продемонстрировал также отсутствие там грамотных переводчиков", - пошутил Дробович.

Глава украинского института решил использовать татарский язык и пример Татарстана, ведь именно спикеры этого народа на Волге приводятся в пример как антитеза "обездоленной но независимой Украине".

Дробович сравнивает татар и украинцев в контексте того, как Российская империя использовала оба народа, уничтожая при этом национальную элиту.

"Ситуация с татарским языком в России также вызывает беспокойство. Только за период между переписями 2002 и 2010 годов количество татароязычных сократилось на миллион человек. Упадок языков народов РФ не является ни естественным процессом, ни "общей для нас трагедией". Это результат русификации - целенаправленной политики Москвы, которая имеет целью уничтожение этнического многообразия и демонтаж федерализма в России", - подчеркивает он.

Также глава Института нацпамяти обращает внимание на то, что с 2018 года языки коренных народов национальных образований в РФ перестали быть обязательными для изучения.

"Миллионный татарский народ не имеет ни одного татарского университета. В своем обращении к парламенту Татарстана в 2018 году президент Рустам Минниханов уверял, что татары наконец получат собственный вуз. Но Москва непреклонна в своем стремлении сдержать становление татар как нации. Казани не только не позволили за свои же деньги построить татарский университет. Использование татарского языка в школьном образовании искусственно ограничивается", - подчеркнул Антон Дробович.

"Не только Владимир Путин, но и представители автохтонных народов РФ прекрасно понимают, что исчезновение языка - это прямой путь к исчезновению народа. Именно поэтому вытеснение национальных языков из школьного образования и других публичных сфер встречает отчаянное сопротивление в республиках", - добавил он.

Глава Института нацпамяти сравнил положение нацменьшинств в Украине и РФ. По его словам, в Украине ситуация гораздо лучше - так, венгры имеют собственные партии, язык преподавания в школах и университет. В то же время в оккупированном Крыму и национальных регионах запрещаются национальные объединения, в частности - Меджлис крымскотатарского народа.
Россия
Владимир Путин
Антон Дробович
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