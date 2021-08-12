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Дрифт в Киеве: Национальный заповедник "София Киевская" не позволял съемок на площади

12 августа, 2021 четверг
14:27
Общество

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнародовали официальное заявление, в котором говорится, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не давало

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Как отмечается, в столице действует порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом.

"Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником« София Киевская "с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения. Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифту в Национальный заповедник не поступал", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт . Полиция открыла уголовное производство.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
  • В прокуратуре заявили, что в рамках расследования изъяли автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве
  • Певица Alyona Alyona прокомментировала участие в дрифте
  • В компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения но не почистив мостовую от следов шин после действа. Там отметили, что уберут площадь.
  • 11 августа следы на мостовой Софиевской площади отмывали коммунальщики: они сказали - команде Red Bull не удалось отчистить резину. Впоследствии, активисты инициативы "Киев, мой!" присоединились к уборке.

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Киев
дрифт
дрифтеры
София Киевская
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