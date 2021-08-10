Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура изъяла машины

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

"По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия", - отметила она.

Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт при создании роликов. Полиция открыла уголовное производство.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.

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