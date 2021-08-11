Дрифт на Софийской площади в Киеве: организаторы должны понести финансовое наказание, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что организаторы съемки с дрифтом, в результате которой была испорчена мостовая на Софийской площади, должны понести финансовое наказание
Об этом он заявил в эфире Украине 24 передает Укринформ .
"Я думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно - готовить изменения в законы, согласно которым такие действия или любые массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством. Но думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Потому что мытьем площади эти люди не могут отделаться, должно быть непосредственное финансовое наказание ", - подчеркнул министр.
Ткаченко отметил, что такие съемки происходят и в центре европейских столиц, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами - что, где, когда, как снимается".
- Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт .
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- 11 августа следы на мостовой Софиевской площади отмывали коммунальщики: они сказали - команде Red Bull не удалось отчистить резину. Впоследствии, активисты инициативы "Києве мій!" присоединились к уборке.
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