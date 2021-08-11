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Дрифт на Софиевской в Киеве: Коммунальщики моют площадь, Red Bull не справился, - блогер

11 августа, 2021 среда
08:09
Общество

По состоянию на 3:49 утра 11 августа следует на мостовой Софиевской площади отмывали коммунальщики: они говорят - команде Red Bull не удалось отчистить резину

Об этом написал в Facebook активист и медиа-координатор общественной организации maidan.org.ua Виталий Овчаренко.

Блогер и активист сделал фотографии с Софиевской площади в 3:49 ночи.

Коммунальщики, которые работали рядом, рассказали ему, что команда Red Bull не справилась с обещанием отмыть мостовую.

"Ребята отмывали сегодня но как видите не отмыли ...", - отметил один из представителей коммунальных служб столицы.
 

  • Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт .
  • Полиция открыла уголовное производство.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
  • В прокуратуре заявили, что в рамках расследования изъяли автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве
  • Певица Alyona Alyona прокомментировала участие в дрифте
  • В компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения но не почистив мостовую от следов шин после действа. Там отметили, что уберут площадь
Киев
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