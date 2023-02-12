Дрейфовали на льдинах: на Днепропетровщине спасли 41 рыбака
Вблизи села Шульговка Днепропетровской области спасатели вызволили 41 человека, дрейфующего на льдинах
Об этом сообщили 12 февраля в facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"По состоянию на 16:05 подразделениями ГСЧС спасены с льдин 35 человек и еще 6 человек спасены местными жителями. Работы завершены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к спасательным работам были привлечены 44 человека (в т.ч. 4 водолаза), 8 ед. техники и 6 лодок Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
- 8 февраля чиновник ГСЧС Владимир Демчук заявил , что риск мощного землетрясения в столице не такой значительный, как в Турции: сообщения об этом распространяют, чтобы вызвать панику.
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