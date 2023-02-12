Дрейфовали на льдинах: на Днепропетровщине спасли 41 рыбака

Об этом сообщили 12 февраля в facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"По состоянию на 16:05 подразделениями ГСЧС спасены с льдин 35 человек и еще 6 человек спасены местными жителями. Работы завершены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к спасательным работам были привлечены 44 человека (в т.ч. 4 водолаза), 8 ед. техники и 6 лодок Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.