Дрейфовала в море: на Одесчине обезвредили противокорабельную мину
В Одесской области 8 сентября Военно-морские силы ВСУ обезвредили противокорабельную мину, дрейфовавшую в Черном море
Об этом говорится в Фейсбуке ВМС ВСУ.
В ведомстве отметили, что уже не в первый раз военные национального флота уничтожают такие находки, которые выносит на побережье Одесщины.
В ВМС ВСУ добавили, что продолжают защищать Украину с морского направления и напомнили, что находиться на побережье и купаться в Черном море запрещено и опасно для жизни.
- 21 августа ВМС ВСУ показали, как обезвредили российскую морскую мину.
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