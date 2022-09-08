Об этом говорится в Фейсбуке ВМС ВСУ.

В ведомстве отметили, что уже не в первый раз военные национального флота уничтожают такие находки, которые выносит на побережье Одесщины.

В ВМС ВСУ добавили, что продолжают защищать Украину с морского направления и напомнили, что находиться на побережье и купаться в Черном море запрещено и опасно для жизни.

21 августа ВМС ВСУ показали, как обезвредили российскую морскую мину.

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