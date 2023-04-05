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DreamWorks Animation начала работу над пятой частью мультфильма о Шреке

5 апреля, 2023 среда
11:49
Культура

Киностудия DreamWorks Animation работает над пятой частью мультфильма "Шрек". Продолжаются переговоры с актерами, озвучивающими персонажей в других частях

Об этом в интервью Variety сообщил творческий партнер DreamWorks Крис Меледандри.

"Мы ожидаем возвращения актерского состава. Сейчас начинаются переговоры, и все признаки того, что мы получили, это огромный энтузиазм со стороны актеров по возвращению", - сказал он.

Впрочем, никаких соглашений нет. Официальная дата выхода мультфильма также неизвестна.

Возобновление работы над новой частью "Шрека" связано с успехом мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание", собравшего в прокате почти $500 млн.

После выхода мультфильма "Шрек 4: Навсегда" в 2010 году чистая прибыль киностудии DreamWorks удвоилась за один квартал, а выручка выросла до $188,9 млн. С 2001 года все части фильмов о Шреке и героях мультфильма заработали студии $2,9 млрд.

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