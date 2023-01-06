Драматический "Щедрик", настоящий "Тигр и я" или неожиданный "Калейдоскоп": что посмотреть на выходных
От украинской исторической драмы о временах Второй мировой до криминально-детективного сериала, полностью меняющего привычки просмотра телепрограмм
Еспресо тоже выбрал для себя на эти выходные несколько более острых лент, хотя и о фильмах со счастливым финалом тоже не забыл.
"Щедрик "
В кинотеатрах с 5 января
Украинскую историческую драму режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской "Щедрик" уже успели увидеть во многих странах мира. Ничего удивительного, ведь ее мировая премьера прошла еще в марте 2022 года. Более того - лента отмечена как лучшая на фестивале Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)
Фильм, снятый в 2020 году в копродукции Украины и Польши, рассказывает историю трех семей из Ивано-Франковска - украинцев, поляков и евреев во время Второй мировой войны. На грани столкновения империй, в безысходности оккупации и ловушках карательных режимов СССР и Третьего Рейха дети теряют родителей и оказываются на попечении преподавательницы пения Софии, чья родная дочь Ярослава больше всего стремится примирить мир волшебной мелодией "Щедрика". "Эта украинская гармония с наивностью ребенка и стойкостью матери ведет к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения", - пишут о фильме, который говорит прежде всего о способности даже в самых страшных обстоятельствах оставаться человеком, о возможности сохранять свою национальную идентичность даже за, казалось бы , беспросветных условий и понимания отношений между Украиной и Россией. Фильм о прошедших событиях, но прекрасно проектируется на то, что переживает Украина сегодня. И что испытывает.
Интересно, что одной из главных музыкальных тем фильма стала песня "Я чувствую тебя", которую исполнили Оксана Муха и Иван Леньо. И хотя эта песня авторства трубача группы Kozak System Сергея Соловия и не была написана специально для фильма, впрочем, идеально вписалась в его сюжет. А Оксана Муха даже сыграла в картине эпизодическую роль.
В главных ролях Андрей Мостренко, Иоанна Опозда, Кристина Ушицкая, Томаш Собчак, Полина Громова, Яна Королева, Евгения Солодовник.
"Соседка"
В кинотеатрах с 29 декабря
Романтическая комедия режиссера Наталии Пасеницкой, снятая по сценарию украинской писательницы, певицы и журналистки Ирены Карпы – хороший повод поддержать свое, украинское. Речь о проекте, созданном студией FFilms при содействии Госкино и съемки которого начались летом 2021 года на локациях в Киеве.
"Петр (Артемий Егоров) привык распоряжаться своей жизнью так, как ему удобно, - говорится в сопровождении к фильму. - А самое удобное для мужчины - проводить время в клубах и на шумных вечеринках. Везде и всегда он пользуется успехом у девушек, однако связывать себя серьезными отношениями не торопится. Как-то он заложился со своим лучшим другом Олегом (Алексей Комаровский), который сможет месяц прожить под одной крышей с женщиной. Кандидатку долго не искали – Олеговой сестре Веронике (Ксения Мишина) как раз нужно временное жилье. Она только что ушла от мужа-тирана и ищет новый дом и новую работу. Да и с двойняшками-второклассниками где-нибудь на ночлег не останешься. Как хорошо, что у брата есть такие отзывчивые друзья".
Полная юмора и лирических моментов лента, которая должна стать главной романтической комедией весны 2022-го, напоминает, как жила Украина до полномасштабного вторжения России.
В главных ролях Ксения Мишина, Артемий Егоров, Jerry Heil, Анна Тринчер, Гриша Горобчук, Владимир Кравчук, Дэн Пасечный
"Тигр и я"
В кинотеатрах с 29 декабря
Итальянский приключенческий фильм способен объединить у экрана всю семью. Это дебют в игровом кино режиссера Брандо Куиличи, обладающего большим опытом съемок документальных фильмов о природе. И это сказалось и в этой ленте – она получилась нефальшивой с предложением возможности для зрителя поймать настоящий кайф от настоящей природы.
О чем история? О мальчике, родители которого погибли во время землетрясения в Катманду, и он оказывается в приюте. Мальчику там очень неуютно, тем более, что он страдает чувствительными шутками сверстников, а затем мечтает вернуться к себе домой. Как-то случайно он становится свидетелем того, как браконьеры убивают тигрицу и сажают в клетку ее детеныша. Воспользовавшись случаем, мальчик тигрёнок увольняет и называет его Мукти. Когда-то от матери он слышал, что в Гималаях есть обитель, где монахи оказывают помощь одиноким молодым тиграм. Именно туда они отправляются.
В главных ролях Санни Павар, Клаудия Джерини, Амандип Сингх и Юн Си Джойс.
"Калейдоскоп" (сериал)
На Netflix с 1 января этого года
Новый криминально-детективный сериал "Калейдоскоп" от компании Netflix имеет шанс полностью изменить привычки просмотра телевизионных программ. Его особенность состоит в том, что эпизоды не пронумерованы, а обозначены цветами и их можно смотреть в рандомном порядке. Однако если доискиваться хронологии сюжетных событий, то хронологически цвета серий должны стоять в таком порядке: черный, фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый, синий, красный, розовый, белый.
Действие сериала разворачивается вокруг талантливого грабителя Лео Папа, мечтающего совершить наибольшее ограбление в мировой истории и с этой целью сплачиваю возле себя группу одаренных преступников. История, охватывающая более двадцати четырех лет, полна неожиданных поворотов, измен и смертельной опасности, однако главные герои решительно настроены довести масштабное дело до конца и убежать от своего преследователя — сотрудника службы корпоративной безопасности Роджера Саласа.
В ролях Руфус Сьюэлл, Тати Габриэль, Пас Вега, Розалин Элбэй, Питер Макр Кендалл, Нюша Нур, Сэмми Перальта, Бабба Вайлер, Джон Ганс Тестер.
Режиссеры Майрзи Алмас, Эверардо Гоут и Хосе Падилья
"Ковбой из Копенгагена" (сериал)
На Netflix с 5 января этого года
Датский сериал от компании Netflix Режиссер ленты - провокатор, интеллектуал и неутомимый визионер - Николас Виндингл Рефн ("Неоновый демон", "Драйв" и др.) снял шестисерийный сериал - о возвращении в прошлое и о расширении собственных альтер-эго, постоянно меняющихся . По крайней мере, так же об этой работе говорит. Это первый за последние 15 лет проект, который снимал у себя на родине - в Дании. Премьера сериала состоялась на Венецианском кинофестивале 2022 года. Говорит также о том, что на этом сериале его сотрудничество с Netflix не прекратится.
В основе кинорассказа история девушки со сверхъестественными способностями, которую продавали как живой талисман на успех. Теперь она желает отомстить своим обидчикам.
Главные роли в этой киноистории исполнили Анжела Бундалович, Андреас Люкке Йоргенсен и Джейсон Гендиль-Форсселл
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