Драма о войне с Россией "Мать Апостолов" получила гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии
Кинолента о российско-украинской войне "Мать Апостолов" получила четыре награды на фестивале Terni Film Festival, который проходил 6 - 14 ноября в итальянском городе Терни
Об этом сообщает Театральный центр "Слово и голос".
Драма "Мать Апостолов" получила гран-при фестиваля - награду в номинации "Лучший фильм", награду экуменического жюри Ватикана, исполнительницу главной роли Наталью Половинку признали лучшей актрисой, фильм также получил награду за лучший саундтрек авторов Романа Григорива и Ил.
Награды вручали режиссеру фильма Зази Буазе и актрисе Натальи Половинцы.
Всего фильм меньше, чем через год после премьеры получил уже 25 наград.
"Каждая победа нашего фильма – это шаг к победе в этой войне", - сказала Наталья Половинка.
Фестиваль Terni Film Festival организуют Институт теологических и историко-социальных исследований ISTESS, епархия Терни-Нарни-Амелия и Епископальная конференция Умбрии под патронатом Папского совета по культуре. Почетный президент фестиваля – кинорежиссер Кшиштоф Занусси.
"Мать Апостолов" – украинская военная драма 2020-го года режиссера Зазы Буадзе. Главные роли исполнили Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. Фильм снят по реальным событиям русско-украинской войны.
По сюжету мать в поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированной территорией, попадает на войну и проходит опасные испытания ради его спасения.
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