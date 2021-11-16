Драма о войне с Россией "Мать Апостолов" получила гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии

Об этом сообщает Театральный центр "Слово и голос".



Драма "Мать Апостолов" получила гран-при фестиваля - награду в номинации "Лучший фильм", награду экуменического жюри Ватикана, исполнительницу главной роли Наталью Половинку признали лучшей актрисой, фильм также получил награду за лучший саундтрек авторов Романа Григорива и Ил.



Награды вручали режиссеру фильма Зази Буазе и актрисе Натальи Половинцы.



Всего фильм меньше, чем через год после премьеры получил уже 25 наград.



"Каждая победа нашего фильма – это шаг к победе в этой войне", - сказала Наталья Половинка.



Фестиваль Terni Film Festival организуют Институт теологических и историко-социальных исследований ISTESS, епархия Терни-Нарни-Амелия и Епископальная конференция Умбрии под патронатом Папского совета по культуре. Почетный президент фестиваля – кинорежиссер Кшиштоф Занусси.



"Мать Апостолов" – украинская военная драма 2020-го года режиссера Зазы Буадзе. Главные роли исполнили Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. Фильм снят по реальным событиям русско-украинской войны.



По сюжету мать в поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированной территорией, попадает на войну и проходит опасные испытания ради его спасения.

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