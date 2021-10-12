Драма невероятная: Промоутер Джошуа объяснил, почему Фьюри и Уайлдер превзошли Усика с британцем
Промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал поединок британца Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера лучшим боем года
Об этом сообщает talkSPORT .
По его словам, такие бои, как между Фьюри и Уайлдером нужны бокса, ведь поединок привлек внимание своим драматическим сюжетом с четырьмя нокдаунами и нокаутом.
"Драма была невероятной. Огромная похвала им обоим. Я должен отдать должное Фьюри, потому что он отлично постарался и одержал победу. Это было прекрасно, нам нужны такие бои, нам нужны такие вечера бокса, все об этом говорят. Я думаю, что это пока бой года, один из крупнейших сражений в супертяжелом весе ", - сказал Хирн.
Он добавил, что авторитет Деонтея Уайлдера после этого поединка, несмотря на поражение, вырос.
"Были сомнения по поводу Деонтея Уайлдера. Теперь я думаю, что его авторитет взлетел до небес. Хотя он выглядел так, будто у него закончились силы после двух раундов. Он еле поднимался на ноги, но продолжал бой. Так что он заслуживает огромного похвалы. Я действительно считаю, что сейчас Уайлдер находится в хорошем положении, он проиграл только одному человеку ", - констатировал Хирн.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 12 октября Тайсон Фьюри отобрал у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.27Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное