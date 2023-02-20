Драма "На Западном фронте без изменений" завоевала 7 наград, а "Навальный" - лучшая документалка: BAFTA-2023 объявила победителей
19 февраля BAFTA-2023 объявила победителя в семи категориях - это драма "На Западном фронте без изменений", также фильм "Навальный" получил награду за лучшую документалку
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на Британскую киноакадемию и телевизионных искусств (BAFTA).
Военная драма "На Западном фронте без изменений" немца Эдварда Бергера победила в семи категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший фильм на иностранном, лучшая операторская работа, лучший адаптированный сценарий, лучшая музыка к фильму и лучший звук. Эта картина основана на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.
Сообщается, что лента в этом году получила больше номинаций и претендовала на победу в 14 категориях. Также "На Западном фронте без изменений" представлена в пяти номинациях премии американской киноакадемии "Оскар", в том числе "лучший международный художественный фильм".
Премию за лучший документальный фильм взял "Навальный" Дэниела Роэра.
Лента рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, его лечении и возвращении в РФ. Картину сняли по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films.
Лучшим актером британская киноакадемия признала американца Остина Батлера главной ролью в фильме База Лурмана "Элвис", актрисой - австралийку Кейт Бланшетт главной ролью в "Тар" Тодда Филда.
Кроме того, награду за лучший оригинальный сценарий отдали "Банше Инишинину" ирландцу Мартину Макдону. Актеры этого фильма победили в мужской и женской номинации "второго плана".
Статуэтку за лучший монтаж завоевал "Все всегда и одновременно" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.
Также "Аватар: путь Воды" Джеймса Кэмерона получил награду за лучшие спецэффекты.
Лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио" Гильермо дель Торо.
- 20 октября 2022 г. Netflix опубликовал трейлер фильма "На Западном фронте без изменений" по роману Ремарка.
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