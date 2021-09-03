"Дракону появиться невозможно": в Украине не появится авторитарный режим, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета, передает пресс служба ОП .

Отвечая на вопрос, не боится ли он стать "драконом", Зеленский сказал: "В ваших знакомых (в России. - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы что себе не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрезают".

Он отметил, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, в то же время государственная политика РФ отличается от украинского и направлена на то, чтобы что-то забрать

"Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Удивительно. Войну не мы начали. Мы то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", - подчеркнул президент.

